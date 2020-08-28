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Yerli Otomobil Filyos Vadisi'ni de canlandıracak

Yerli otomobilin bölgesel gelişime büyük katkı sağlayacağını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Bu proje Türkiye'nin ilk mega endüstri bölgesi olan Filyos Vadisi'ni de canlandıracak" dedi
 28 Ağustos 2020 09:24
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Yerli Otomobil Filyos Vadisi'ni de canlandıracak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Temmuz'da temelini attığı yerli otomobili projesi sadece yatırım ve üretimin yapılacağı Bursa Gemlik'te değil oluşacak tedarik zinciriyle birçok il ve bölgenin ekonomisini canlandıracak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kalkınmaya büyük katkı verecek Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin istihdama, tedarik zincirlerine, bölgesel gelişime katkısının yanı sıra yeni nesil mobilite ve teknoloji ekosisteminin gelişimine de büyük etkisi olacağını söyledi. Varank, "Bu bağlamda üretim yeri seçiminde nitelikli işgücüne ve hammaddeye yakınlık, tedarik kolaylığı, ulaşım ve taşımacılık imkanları, otomotiv ve teknoloji ekosistemine yakınlık gibi kriterler dikkate alındı" dedi.

18 AYDA TAMAMLANACAK

Türkiye'nin Otomobili Projesi'ne yönelik soruları yanıtlayan Bakan Varank, projenin planlandığı gibi devam ettiğini belirterek, fabrikanın 18 ayda tamamlanması ve ilk aracın 2022 yılının son çeyreğinde banttan indirilmesinin öngörüldüğünü söyledi. Doğrudan 4 bin kişiye istihdam sağlayacak fabrikanın üretime geçtiğinde Avrupa'nın ilk geleneksel olmayan elektrikli araç tesisi olacağını anımsattı.

ÜÇ BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

Türkiye'nin ilk mega endüstri bölgesi olma hedefindeki Filyos Vadisi'nin önemle üzerinde durulan bir yatırım olduğunu belirten Varank, "Burada yapılacak üretim, ulaşım imkanları sayesinde ülkemizin diğer bölgelerine, sektörlerine önemli katkı sağlayacak. Türkiye'nin Otomobili Projesi'nde de tedarik zincirinde oluşacak fırsatlar yatırımcı firma tarafından değerlendirilecektir" dedi. Geniş bir arazi üzerine kurulan üretim tesisi, batarya, batarya gruplarının üretileceği bölüm ve araç montajının yapılacağı alan olmak üzere üç bölümden oluşuyor. Fabrika açıldığında Bilişim Vadisi'ndeki ofisler de buraya taşınacak.

"YURTDIŞINDA ÜRETİM PLANI YOK"

BAKAN Varank, projenin yatırım yerinin Bursa- Gemlik olduğunu ve üretimin burada yapılacağına anımsatarak, "Halihazırda yurtdışında üretim planı bulunmamaktadır" dedi. Fabrikada ilk aracın 2022'nin son çeyreğinde üretilmesi 2024 yılında da ihracata başlanılması hedefleniyor. Tüm süreçler tamamlandığında 2030 yılına kadar fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'na (TOGG) ait, tamamı doğuştan elektrikli 5 farklı modelden toplam 1 milyon adet üretim yapılacak. TOGG için şu ana kadar 700 milyon liranın üzerinde Ar-Ge yatırımı yapıldı.
Sabah
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