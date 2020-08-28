Hastane çalışanı eski eşini öldürmeye gelmişti, özel güvenliğin dikkatiyle yakalandı
|28 Ağustos 2020 09:27
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Başkentte boşandığı eşinin çalıştığı iş yerine av tüfeğiyle gelen zanlı, özel güvenliğin dikkati ve polisin anında müdahalesiyle yakalandı.
Alınan bilgiye göre, özel bir hastanenin güvenlik görevlileri, bina önünde montunun arkası kabarık birini fark etti.
Durumdan şüphelenen özel güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlı A.Ş'yi üzerindeki av tüfeğiyle yakaladı.
Tüfekte inceleme yapan ekipler, bir fişeğin namluda ateşlenmeye hazır olduğunu ve toplam 15 kartuşun bulunduğunu belirledi.
Zanlı A.Ş, Çankaya Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Şüpheli A.Ş'nin polise verdiği ilk ifadesinde, sırtındaki av tüfeğiyle hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan boşandığı eşi Ö.D'yi öldürmeye geldiğini, daha sonraki ifadesinde ise babasına ait pompalı tüfekle hastanenin önüne nasıl geldiğini hatırlamadığını ve öncesinde de alkol tedavisi gördüğünü söylediği öğrenildi.
Hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Ö.D. de polise, boşandığı eşi A.Ş'nin, kendisini ve çocuklarını sık sık ölümle tehdit ettiği bilgisini verdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ikametinde elektronik kelepçe takılmak suretiyle adli kontrolle serbest bırakıldı.
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