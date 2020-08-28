1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından esnek çalışma genelgesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, esnek çalışma genelgesini yayımladı. Genelgeye göre, sosyal hizmet kuruluşlarında ve bakım hizmetlerinde (çocuk, engelli, kadın, yaşlı) görevli personel esnek çalışma kapsamı dışında olacaktır.
 28 Ağustos 2020 09:28
Yazdır
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından esnek çalışma genelgesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, esnek çalışma genelgesini yayımladı. Genelgenin 3. maddesi gereğince sosyal hizmet kuruluşlarında ve bakım hizmetlerinde (çocuk, engelli, kadın, yaşlı) görevli personel esnek çalışma kapsamı dışında olacaktır. İşte Genelge'nin 3. maddesi:

"3- Merkez teşkilatlarında daire başkanı ve üstü yöneticilik görevlerini yürütenler, taşra teşkilatlarında ise şube/kuruluş/merkez müdürü, dengi ve üstü yöneticilik görevlerini yürütenler ile sundukları hizmete duyulan kritik ihtiyaç sebebiyle sosyal hizmet kuruluşlarında ve bakım hizmetlerinde (çocuk, engelli, kadın, yaşlı) görevli personel esnek çalışma kapsamı dışında olacaktır. "

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede, Mart ayında yayımlanan genelgenin uygulanacağı belirtiliyor.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
12 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, dönüşümlü çalışmaya, yüzde 40 sınırı getirdi
27 Ağustos 2020 15:31		 Mahalle denetim ekibinde görev alanlara ilave ödeme yapılabilir mi?
27 Ağustos 2020 10:05
Esnek çalışmaya dair örnek usul ve esaslar
26 Ağustos 2020 11:36		 Esnek çalışma Genelgesi sonrasında ne olacak?
26 Ağustos 2020 10:05
ÖSYM 1 günde açıklanabilecek YKS tercihlerini 2 haftadır açıklayamıyor
26 Ağustos 2020 09:37		 İŞKUR'da 200 şube müdürünün ataması iptal edildi
25 Ağustos 2020 14:53
İzindeyken çağrılmasına rağmen göreve dönmeyen memur hakkında işlem yapılabilir mi?
25 Ağustos 2020 14:05		 Mahkemelere dışardan görevlendirilen sosyal hizmet görevlilerine ücret ödenir mi?
25 Ağustos 2020 11:12
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü güvenlik soruşturması yapabilir mi?
20 Ağustos 2020 17:09		 İki polisin açığa alınmasına büyük tepki!
20 Ağustos 2020 16:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:37 - Japonya Başbakanı Shinzo Abe istifa etti11:35 - Bilim Kurulu üyesi Kara: Kurallara uyumda gevşeme, rakamları yükseltti11:30 - 'Biz tarihimizi de CHP'nin yaptıklarını da çok iyi biliyoruz'11:28 - Gram altın 459 lira seviyelerinde11:27 - Trafik polisinin sınava yetiştirdiği öğrencinin üniversite hayali gerçekleşti11:26 - MEB, belirsizlikleri ne zaman ortadan kaldıracak?
11:26 - Bayburt'ta bir köy karantinaya alındı11:24 - Duygu Delen'in ölümüyle ilgili tutuklanan zanlı hakkında yeni bir soruşturma11:23 - Bursa'da kamyonun çarptığı motosikletteki 3 kişi öldü11:23 - Kırtasiye alışverişlerinde standartlara uygunluğa dikkat11:14 - Sanal Kitap Fuar Fırsatı! 250 TL Üzeri 25 TL İndirim Çeki11:12 - Trafiğe 7 ayda 526 bin 939 aracın kaydı yapıldı
11:03 - Belediye başkanı şalvarını giyip tarlada şerbetçi otu ve fasulye topladı10:45 - Soylu: 1'i turuncu, 2'si gri kategori'de 5 terörist etkisiz hale getirildi10:41 - Albayrak: 'Battık, bittik' lobisi yine üzülecek10:40 - Korona tedavisi gören milli eğitim şube müdürü hayatını kaybetti10:39 - Adana'da eski uzman çavuşa FETÖ üyeliğinden dava
10:33 - Manevra yaparken 2 yaşındaki kızını ezdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Altında yeni rekor yolda
Sağlıkçılar, toplu taşıma ve tesislerden ücretsiz yararlanacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından esnek çalışma genelgesi
Büyük FETÖ operasyonu: 59 gözaltı kararı
Tıp fakültesi kazanan üçüzleri Vali ödüllendirdi
Sehven başkasına para havale eden, parasını geri alabilir mi?
2 kişiyi otomobilde, bir kişiyi ambulansta öldürdüler!
Benzine indirim geliyor
Ayasofya'ya artık bu şekilde giriş yapılamayacak
Prof. Dr. Refik Çaylan'ı da koronavirüsten kaybettik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sinir eden reklamlar 1
mauricio lemos 1
yozgat 2
Cahilce politik yorumlar yapıyor 1
karşımıza çıkmak isteyen buyursun gelsin 1
çikolata 1
biohackers 1
sürü bağışıklığı 1
düğün salonu 1
26 ağustos 1
SON İLANLAR
Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş. Genel Müdür Alım İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 78 işçi alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi sözleşmeli 70 sağlık personeli alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam