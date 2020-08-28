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Sağlık Bakanlığı'ndan eş durumu tayini göreve başlama duyurusu

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personelinin eş durumu tayini için göreve başlama duyurusu yayımladı
 28 Ağustos 2020 09:49
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Sağlık Bakanlığı'ndan eş durumu tayini göreve başlama duyurusu

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personelinin eş durumu tayini için göreve başlama duyurusu yayımladı.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Yönetim Hizmetleri Müdürlüğü

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN 2020 YILI 2. DÖNEM EŞ DURUMU KURASI VE GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU

Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ve 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında görev yapan sözleşmeli personelin 2020 Yılı 2. Dönem Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kurası 27.08.2020 tarihinde noter huzurunda çekilmiş, kura sonuçları www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilmiştir.

Eş durumu nedeniyle görev yeri değişikliğine hak kazanan sözleşmeli personel 08 - 14 Eylül 2020 tarihleri arasında (14 Eylül dahil) çalışma düzenine göre beş iş günü aşılmayacak şekilde izinli sayılacaktır. Sözleşmeli personelin, bu süre içinde sigortalı işe giriş bildirgesi ve hizmet sözleşmesi işlemlerinin yapılması için yeni görev yerlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Eş durumu nedeniyle görev yeri değişikliğine hak kazananlardan halen aile sağlığı çalışanı olarak görev yapanların, aile hekimliği uygulamasından çıkış işlemlerinin ilgili il sağlık müdürlükleri tarafından 02.09.2020 tarihi mesai bitimine kadar ÇKYS/İKYS'den yapılması gerekmektedir.

Sözleşmeli personelin; eş durumu nedeniyle yer değişikliği atamaları Bakanlığımızca İl emrine yapılacak olup görev yapacakları hizmet birimleri 11.09.2020 tarihi mesai bitimine kadar İl Sağlık Müdürlüklerimizce belirlenecektir. Sözleşmeli personel 15.09.2020 tarihi itibariyle yeni yerlerinde hizmet sözleşmesi imzalayarak göreve başlayacaktır.

Başvurusu kabul edildiği halde ilan edilen pozisyon sayısının yetersiz olması sebebiyle yerleştirme işlemleri yapılamayanların eş durumu nedeniyle yer değişikliği; başvuru yapılan ilde herhangi bir nedenle boş pozisyon oluşması halinde bir sonraki kura dönemine kadar yeniden başvuru şartı aranmaksızın Bakanlığımızca yapılacaktır.
Memurlar.Net
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