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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan esnek çalışma genelgesi

Tarım Orman Bakanlığı esnek çalışma genelgesini yayımladı.
 28 Ağustos 2020 09:52
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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan esnek çalışma genelgesi

İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı genelge

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : E-31215275-903.05.03-2385728

Konu : COVID-19 Kapsamında Kamu

Çalışanlarına Yönelik Tedbirler

DAĞITIM YERLERİNE

Cumhurbaşkanlığımızın "COVID 19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler" konulu 2011/11 sayılı Genelgesi 26.08.2020 tarihli ve 31225 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

2011/11 sayılı Genelgede "COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama şartıyla;

Çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilir. Buna dair usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları için üst yönetici; bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan; taşra teşkilatları (bakanlıklarca belirlenmemiş ise) ile mahalli idareler, bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri için ilgisine göre vali veya belediye başkanı; diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici tarafından belirlenir. Bu yetki devredilebilir.

Bu kapsamda dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılır.

Bu Genelge kapsamında esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanlar bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılırlar. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşittir. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklıdır.

İdari izinliler, uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılmazlar ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevlerine dönmek zorundadır." denilmektedir.

Bu itibarla Bağlı ve ilgili kuruluşlar ile merkez ve taşra teşkilatında görevli olan yöneticiler hariç olmak üzere söz konusu genelge doğrultusunda, yürütülen hizmetlerin aksamaması kaydıyla kamu çalışanlarımız hakkında gerekli tedbirlerin Birimleriniz tarafından alınması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Dr. Bekir PAKDEMİRLİ Bakan

Dağıtım:

Hizmet Birimlerine

81 İl Müdürlüğüne

156 Merkeze Doğrudan Bağlı Kuruluş Müdürlüğüne

15 Bölge, 5 Bağlı ve 5 İlgili Kuruluş Müdürlüğüne
Memurlar.Net
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