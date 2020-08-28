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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,36 artışla 1.112,88 puandan başladı.
 28 Ağustos 2020 10:11
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Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 3,95 puan ve yüzde 0,36 değer kazanarak 1.112,88 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi yüzde 0,35 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,54 ile turizm, tek gerileyen ise yüzde 0,01 ile tekstil, deri oldu.

Dün Avrupa borsalarından pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi en yüksek 1.111,60 puanı görmesinin ardından, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,90 artışla 1.108,93 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ve uluslararası rezervler, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, dijital ortamda gerçekleştirilen Jackson Hole toplantılarından gelecek haberler ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

Jackson Hole toplantılarında bugün İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in konuşma yapmasının beklendiğini anımsatan analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.120 ve 1.150 seviyelerinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda bulunduğunu söyledi.
Anadolu Ajansı
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