Tıp fakültesi kazanan üçüzleri Vali ödüllendirdi
Sivas Valisi Salih Ayhan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre tıp fakültesini kazanan üçüz kız kardeşleri altınla ödüllendirdi.
|28 Ağustos 2020 10:11
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Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, eğitim hayatları boyunca aynı okullarda öğrenim gören ve son olarak aynı anda kazandıkları Sivas Fen Lisesi'ni başarıyla bitiren Sena, Beyzanur ve Feyza Köksal (20) kardeşler, tıp fakültesini kazanarak yeni bir başarıya imza attı.
Üçüzlerden Beyzanur Hacettepe Üniversitesi, Sena Gazi Üniversitesi, Feyza ise Kırıkkale Tıp Fakültesini kazandı.
Farklı illerde tıp fakültesi kazanan tek yumurta üçüzleri kardeşler, Sivas Valisi Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti.
Babaları Oktay Köksal ile üçüzleri makamında kabul eden Ayhan, gençleri tebrik ederek, altınla ödüllendirdi.
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