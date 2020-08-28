Kozcağız Barajı Projesi için Bartın'daki Kapucuoğlu ve Boğaz mahalleleri taşınacak
Bartın'da inşa edilecek Kozcağız Barajı için bu alanda bulunan halkın yeni yaşam alanlarına taşınmasına karar verildi.
|28 Ağustos 2020 10:10
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