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Benzine indirim geliyor

29 Ağustos cumartesi gününden itiraben geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 15 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.
 28 Ağustos 2020 10:15
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Benzine indirim geliyor

29 Ağustos cumartesi gününden itiraben geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 15 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.
Memurlar.Net
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