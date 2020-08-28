Benzine indirim geliyor
29 Ağustos cumartesi gününden itiraben geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 15 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.
|28 Ağustos 2020 10:15
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