Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Manevra yaparken 2 yaşındaki kızını ezdi
Balıkesir'de, kamyonetle kağıt toplayan Ergül G. (32), manevra yaptığı sırada 2 yaşındaki kızı Derinsu G.'yi ezdi.
|28 Ağustos 2020 10:33
|Yazdır
Balıkesir'de, kamyonetle kağıt toplayan Ergül G. (32), manevra yaptığı sırada 2 yaşındaki kızı Derinsu G.'yi ezdi.
Edremit ilçesi Eroğlan Mahallesi'nde bulunan bir içecek toptancısının önünde biriken kartonları kamyonetle almaya gelen Ergül G., karton ve naylonları aracına yükledi. Ergül G., yükleme sırasında kullandığı brandayı çekmek için ilerlediği sırada kamyonetin yanında bulunan kızı Derinsu G. aracın arka lastiğinin altına kaldı.
Durumu fark eden Ergül G., çocuğunu hastaneye götürdü. Derinsu G., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Duygu Delen'in ölümüyle ilgili tutuklanan zanlı hakkında yeni bir soruşturma
28 Ağustos 2020 11:24
|Bursa'da kamyonun çarptığı motosikletteki 3 kişi öldü
28 Ağustos 2020 11:23
|Kadını kurtardı, kendi bıçaklandı
28 Ağustos 2020 10:30
|Genç kız, Üniversiteye yerleştiği gün bıçaklı kavgada öldürüldü
28 Ağustos 2020 09:51
|Hastane çalışanı eski eşini öldürmeye gelmişti, özel güvenliğin dikkatiyle yakalandı
28 Ağustos 2020 09:27
|Ablamın çığlığı hala kulağımda
28 Ağustos 2020 09:19
|Maskeli 4 kişi tarafından parkta oturan gençler tarandı
28 Ağustos 2020 09:00
|Moloz yığınları arasında 16 yaşındaki Ceren'in cesedi bulundu
28 Ağustos 2020 08:58
|Eskişehir'de servis otobüsü devrildi: 2 ölü
28 Ağustos 2020 07:49
|2 kişiyi otomobilde, bir kişiyi ambulansta öldürdüler!
28 Ağustos 2020 07:46