Korona tedavisi gören milli eğitim şube müdürü hayatını kaybetti

BAŞSAVCI ÇEVİK: ADIYAMAN CEZAEVİ PERSONELİ MAĞDUR EDİLMİYOR Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Kapalı E Tipi Cezaevinin kapatılması ve personelin başka illere tayin edilecek olmasıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi. Başsavcı Çevik "7 aydır personelle ilgili hiçbir tasarrufta bulunulmamıştır. Tamamı yetkin olan bu personelimizin bakanlık tasarrufuyla talepleri doğrultusunda, talep edecekleri 5 ceza infaz kurumuna yapılmasının bir mağduriyet olarak lanse edilmesini popilist bir politika olarak görmekteyim" dedi.