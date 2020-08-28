Korona tedavisi gören milli eğitim şube müdürü hayatını kaybetti
SİVAS Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şube müdürü olarak görev yapan Mehmet Darıcı (50), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
|28 Ağustos 2020 10:40
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SİVAS Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şube müdürü olarak görev yapan Mehmet Darıcı (50), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şube müdürü olarak görev yapan, evli ve 2 çocuk babası Mehmet Darıcı, 18 Ağustos'ta öksürük ve baş ağrısı şikayetleriyle Sivas Numune Hastanesi'ne başvurdu. Mehmet Darıcı'nın koronavirüs testi pozitif çıkınca tedavisine başlandı. Darıcı, 26 Ağustos'a kadar normal serviste tedavisi sürerken, sağlık durumu ağırlaşınca yoğun bakım ünitesine alındı. Darıcı, sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet Darıcı'nın, memleketi Sivas'ın Altınyayla ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
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