1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Korona tedavisi gören milli eğitim şube müdürü hayatını kaybetti

SİVAS Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şube müdürü olarak görev yapan Mehmet Darıcı (50), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
 28 Ağustos 2020 10:40
Yazdır
Korona tedavisi gören milli eğitim şube müdürü hayatını kaybetti

SİVAS Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şube müdürü olarak görev yapan Mehmet Darıcı (50), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şube müdürü olarak görev yapan, evli ve 2 çocuk babası Mehmet Darıcı, 18 Ağustos'ta öksürük ve baş ağrısı şikayetleriyle Sivas Numune Hastanesi'ne başvurdu. Mehmet Darıcı'nın koronavirüs testi pozitif çıkınca tedavisine başlandı. Darıcı, 26 Ağustos'a kadar normal serviste tedavisi sürerken, sağlık durumu ağırlaşınca yoğun bakım ünitesine alındı. Darıcı, sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet Darıcı'nın, memleketi Sivas'ın Altınyayla ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Piyanist konuştu: 'Oynamayan korona olsun' demedim
28 Ağustos 2020 11:46		 Bilim Kurulu üyesi Kara: Kurallara uyumda gevşeme, rakamları yükseltti
28 Ağustos 2020 11:35
Trafik polisinin sınava yetiştirdiği öğrencinin üniversite hayali gerçekleşti
28 Ağustos 2020 11:27		 Belediye başkanı şalvarını giyip tarlada şerbetçi otu ve fasulye topladı
28 Ağustos 2020 11:03
Tıp fakültesi kazanan üçüzleri Vali ödüllendirdi
28 Ağustos 2020 10:11		 Adana polisinden 3 yaşındaki Ömer'e sürpriz doğum günü kutlaması
28 Ağustos 2020 10:10
Bilim Kurullu Üyesi: 15 gün daha vaka artışı bu şekilde gidebilir
28 Ağustos 2020 10:08		 Akşener'den dirsek selamı
28 Ağustos 2020 08:57
Polislikten CEO'luğa
28 Ağustos 2020 08:55		 Korona tedavisi gören Ticaret Odası eski Başkanı hayatını kaybetti
28 Ağustos 2020 08:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:46 - Piyanist konuştu: 'Oynamayan korona olsun' demedim11:37 - Japonya Başbakanı Shinzo Abe istifa etti11:35 - Bilim Kurulu üyesi Kara: Kurallara uyumda gevşeme, rakamları yükseltti11:30 - 'Biz tarihimizi de CHP'nin yaptıklarını da çok iyi biliyoruz'11:28 - Gram altın 459 lira seviyelerinde11:27 - Trafik polisinin sınava yetiştirdiği öğrencinin üniversite hayali gerçekleşti
11:26 - MEB, belirsizlikleri ne zaman ortadan kaldıracak?11:26 - Bayburt'ta bir köy karantinaya alındı11:24 - Duygu Delen'in ölümüyle ilgili tutuklanan zanlı hakkında yeni bir soruşturma11:23 - Bursa'da kamyonun çarptığı motosikletteki 3 kişi öldü11:23 - Kırtasiye alışverişlerinde standartlara uygunluğa dikkat11:14 - Sanal Kitap Fuar Fırsatı! 250 TL Üzeri 25 TL İndirim Çeki
11:12 - Trafiğe 7 ayda 526 bin 939 aracın kaydı yapıldı11:03 - Belediye başkanı şalvarını giyip tarlada şerbetçi otu ve fasulye topladı10:45 - Soylu: 1'i turuncu, 2'si gri kategori'de 5 terörist etkisiz hale getirildi10:41 - Albayrak: 'Battık, bittik' lobisi yine üzülecek10:40 - Korona tedavisi gören milli eğitim şube müdürü hayatını kaybetti
10:39 - Adana'da eski uzman çavuşa FETÖ üyeliğinden dava
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Altında yeni rekor yolda
Sağlıkçılar, toplu taşıma ve tesislerden ücretsiz yararlanacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından esnek çalışma genelgesi
Büyük FETÖ operasyonu: 59 gözaltı kararı
Tıp fakültesi kazanan üçüzleri Vali ödüllendirdi
Sehven başkasına para havale eden, parasını geri alabilir mi?
2 kişiyi otomobilde, bir kişiyi ambulansta öldürdüler!
Benzine indirim geliyor
Ayasofya'ya artık bu şekilde giriş yapılamayacak
Prof. Dr. Refik Çaylan'ı da koronavirüsten kaybettik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
düğün salonu 1
sürü bağışıklığı 1
aşure günü 2
gel dese ask dizi 1
14 ilde sünnet,nişan vb organizasyonların yasaklanması 2
mauricio lemos 1
karantina günleri 1
masterchef barbaros 1
bosna kasabı 1
topuklu ayakkabı 1
SON İLANLAR
Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş. Genel Müdür Alım İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 78 işçi alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi sözleşmeli 70 sağlık personeli alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam