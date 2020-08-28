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Albayrak: 'Battık, bittik' lobisi yine üzülecek

Bakan Albayrak: 'Battık, bittik' lobisi yine üzülecek. Ekonomik Güven Endeksi temmuz ayında 82,2 iken, ağustos ayında yüzde 4,4 oranında artarak 85,9 oldu. Durmak yok. Yola devam!
 28 Ağustos 2020 10:41
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Albayrak: 'Battık, bittik' lobisi yine üzülecek

Bakan Albayrak: 'Battık, bittik' lobisi yine üzülecek. Ekonomik Güven Endeksi temmuz ayında 82,2 iken, ağustos ayında yüzde 4,4 oranında artarak 85,9 oldu. Durmak yok. Yola devam!

Anadolu Ajansı
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