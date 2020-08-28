MEB, belirsizlikleri ne zaman ortadan kaldıracak?

Bugün mesleki çalışma sona eriyor. Pazartesi uzaktan eğitim süreci başlayacak bir çerçeve çizildi ama altı doldurulmadı.

Her il/ilçe/okul adeta kafasına göre takılacak. Her zaman olduğu gibi kervan yolda dizilecek.

Bazı soruların cevabını az çok var olan mevzuat bilgimizden biliyoruz ama insanları sürprizlere teslim etmek, her yerde farklı uygulamalara meydan vermek niye?

Genel bir bakış atalım:

1- Pazartesi 2020-2021 ders yılı uzaktan eğitim ile başlıyor. 3 hafta pandemi dönemi telafi eğitimi var uzaktan. Uzaktan eğitim döneminde bazı dersler olmayacak. Dersi olmayan öğretmenler okula devam edecekler mi? Okula devam söz konusu ise kaç saat devam edecekler?

2-Dersi olanlar zorunlu olarak mı ders görevi alacaklar?

3- Dersi olanlar evden mi ders verecekler? Okullara mı gelecekler?

4- DYK kurslarında görev alan öğretmenlerin bu görevleri maaş karşılığı mı olacak? Tamamı ek ders mi olacak?

5-DYK görevi olmayan öğretmenlerin maaş karşılığı ve ek ders hesabı nasıl yapılacak?

6-Öğretmenlere okullar açılmış gibi ders saati tanımlaması yapılacak mı? Ders programı verilecek mi?

7- Kronik hastalığı olanlar ile hamilelik nedeniyle idari izinli( 24-32 hafta) olanların durumu ne olacak? Cumhurbaşkanlığı genelgesinde yer aldığı gibi görevi fiİlen yapmış sayılacaklar mı? Kaç saat? Hangi programa göre?

8- İdari izinli öğretmenlerin eğitime hazırlık ödeneği durumu nedir?

9-Her yıl özür grubundan sonra (iki yıldır Şubat hariç) il/ilçe/okul emrinden biri yapıldı. Bu yıl ne olacak? Atamaların üstünden 5 gün geçti. Ses seda yok. Evet mevzuatta olmayan bir şeyden bahsediyoruz. Ama mevzuatta olmadığı halde uygulayan bir bakanlık var.

10- ikinci il dışı ataması. Evet bu da mevzuatta yok ve son yıllarda uygulaması da yok. Öğretmenler değişen hizmet puanı sistemi nedeniyle mağdur olduklarını söylüyorlar ve en azından il dışı atama iptali isteyen öğretmenlerin bu talepleri karşılanırsa boşalacak kadrolara atama istiyorlar. Sayıları da az değil. Mevcut kadro durumuna göre (özre dahi yer bulunamazken) talebin çok yerinde olmadığını, bakanlığın olumlu yaklaşmayacağını ya da yapılsa bile açılacak kontenjanların başvurucuları tatmin etmeyeceğini anlatmaya çalışsak da inanmıyorlar. En azından bakanlıktan tatmin edici bir açıklamayı hak ediyorlardır.

11- İl dışı yer değiştiren öğretmenlerin atama iptal talepleri var. Tercih için çok az zamanları vardı. Hizmet puanı sistemi değişti. Pandemiden korkuyorlar ve bu aşamada alıştıkları yerlerden ayrılmak istemiyorlar. Her yıl bakanlık duyurularında (İptal edilmeyecek şeklinde) yer alsa da aksi uygulanan bir konu bu. Bu yıl başvuru yapan iptal talebinde bulunan öğretmenler var ve belirsizlikten çok zorluk yaşıyorlar. Bu öğretmenlerin ataması iptal olsa (talepleri karşılansa) kurumlarında norm fazlası olacaklarını biliyorlar, mevzuat açısından tartışmalı olsa da. Bu durumda bu kadroları yani bu öğretmenlerin il dışında doldurmakta oldukları kadroları MEB, özür grubunda ya da ikinci il dışında kullanabilir. MEB hayır bu yıl olmayacak diyorsa da en azından açıklama yapmalı kendisine ulaşan dilekçeleri cevaplandırmalıdır.

Bu ve benzeri bir çok soru cevap bekliyor. Üstelik Pazartesi süreç başlıyor.

