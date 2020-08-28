Piyanist konuştu: 'Oynamayan korona olsun' demedim

Kemalpaşa Mahallesi'nde 22 Ağustos günü yapılan bir düğünde, piyanist Kamil Evyaz'ın, "Haydi, herkes piste. Oynamayan korona olsun inşallah" dediği, bunun üzerine yaklaşık 30 davetlinin piste çıkarak, halay çektiği öne sürüldü. İddialar üzerine harekete geçen polis ekipleri, piyanist ve düğün sahibine toplam 6 bin 360 lira para cezası verdi. Evyaz ile adı açıklanmayan düğün sahibi, ifadelerinde iddiaların gerçek olmadığını savundu.

'SIK SIK UYARILARDA BULUNDUM, TEŞEKKÜR EDİLDİ'

Piyanist Kamil Evyaz, kendisine iftira atıldığını asla böyle bir cümle sarf etmediğini söyledi. Eşinin kronik hastalığı bulunduğunu vurgulayan Evyaz, şunları kaydetti:

"10 yıldır piyanistlik yapıyorum. 22 Ağustos'ta bir düğüne katıldım. Oradaki bazı vatandaşlar beni yanlış ihbar etmişler. Kesinlikle 'Oynamayan korona olsun' demedim. Tam tersine, katılımcıları sık sık sosyal mesafe ve maske konusunda uyardım. Hatta bir polisimiz geldi, uyardığım için bana teşekkür etti. İftiradan dolayı çok huzursuz oldum. Adımın lekenlemesini istemem. Ben böyle bir şey yapmış olsam, hiç mi duyarlı bir insan yok, çıkıp tepkisini gösterirdi. Tekrar altını çiziyorum kesinlikle bu kelimeleri konuşmadım, konuşmam da. Türkiye virüs dolayısıyla mücadele ederken, sağlık personellerimiz hastalarımızı iyileştirmeye uğraşırken, ben orada çıkıp bunu diyebilir miyim? Benim kronik hasta eşim var, böyle bir şey olsa bana da bulaşır, benden de eşime bulaşır. Bunu düşünerek sık sık uyarılarda bulundum. 'Kesinlikle temas etmeyelim, mesafemizi ayarlayalım, maskemizi de kesinlikle çıkarmayalım' diye."

Evyaz, "Hakkımı yiyenlere, hakkımı helal etmiyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, İnegöl'deki düğüne ait görüntüler ortaya çıktı. Amatör kamerayla kaydedilen görüntülerde, sosyal mesafeye dikkat edildiği görülüyor.