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FETÖ sözde il imamı Silivri'de yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) il imamlarından olduğu öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
 28 Ağustos 2020 11:55
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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) il imamlarından olduğu öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM-Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda, 2017'den beri firari durumda bulunan örgütün sözde il imamlarından S.Ö, saklandığı evin tavan arasında yakalandı.

Şüphelinin ikametinde bulunan 2 dizüstü bilgisayar ve çok sayıda belgeye el konuldu.
Anadolu Ajansı
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