FETÖ sözde il imamı Silivri'de yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) il imamlarından olduğu öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
|28 Ağustos 2020 11:55
|Yazdır
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) il imamlarından olduğu öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM-Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda, 2017'den beri firari durumda bulunan örgütün sözde il imamlarından S.Ö, saklandığı evin tavan arasında yakalandı.
Şüphelinin ikametinde bulunan 2 dizüstü bilgisayar ve çok sayıda belgeye el konuldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|FETÖ'nün 'emniyet mahrem kadın yapılanması'na operasyon: 10 gözaltı
28 Ağustos 2020 12:29
|Maskeli 3 kişi bankaların para toplama merkezini soymaya çalıştı
28 Ağustos 2020 11:58
|Bakan Akar, FETÖ'den ihraç edilen personel sayısını açıkladı
28 Ağustos 2020 11:50
|Soylu: 1'i turuncu, 2'si gri kategori'de 5 terörist etkisiz hale getirildi
28 Ağustos 2020 10:45
|Adana'da eski uzman çavuşa FETÖ üyeliğinden dava
28 Ağustos 2020 10:39
|Metropollerde bombalı eylem yapacaklardı, tutuklandılar
28 Ağustos 2020 09:59
|Balıkesir'de 8'i muvazzaf 10 astsubay gözaltına alındı
28 Ağustos 2020 09:37
|Büyük FETÖ operasyonu: 59 gözaltı kararı
28 Ağustos 2020 08:20
|Bölücü terör örgütünde çözülmeler devam ediyor
27 Ağustos 2020 23:06
|Mayına basan bir askerimiz şehit oldu
27 Ağustos 2020 22:28