Maskeli 3 kişi bankaların para toplama merkezini soymaya çalıştı
Denizli'de, bazı özel bankaların para toplama merkezi olarak kullandığı depoyu soymaya çalışan kar maskeli 3 kişi, güvenlik görevlilerince engellendi.
|28 Ağustos 2020 11:58
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Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde, bazı özel bankalar tarafından ortak para toplama merkezi olarak kullanılan depoya silahla girmeye çalışan kar maskeli 3 şüpheliye merkezdeki özel güvenlik görevlileri müdahale etti.
Kısa süreli boğuşmanın ardından güvenlik görevlilerinin elinden kurtulan zanlılar, depo önünde havaya ateş ettikten sonra otomobille kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel güvenlik görevlilerinin ifadesine başvuran polis, depo girişinde ve çevresinde delil aradı.
Zanlıların kaçış istikametinde uygulama yapan emniyet ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.
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