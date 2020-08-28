Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Kocaeli'de motosiklet bariyerlere çarptı: 2 ölü
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde motosikletin bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi öldü.
|28 Ağustos 2020 12:01
|Yazdır
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde motosikletin bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Gazanfer Bilge Bulvarı'nda yokuştan şehir merkezi yönüne giden plakası henüz belirlenemeyen Tuna Şahbazoğlu idaresindeki motosiklet, Akçakoca Konutları mevkisinde bariyerlere çarparak devrildi.
Çarpmanın etkisiyle sürücü ve motosikletteki Tacettin Gökbudak yola savruldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Şahbazoğlu ve Gökbudak'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, Kocaeli Devlet Hastanesi Hastanesi morguna götürüldü.
Sürücü Şahbazoğlu'nun, profesyonel motosikletçi olduğu öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İstanbul'da tramvay halk otobüsüne çarptı
28 Ağustos 2020 14:05
|Tarım Bakanı açıkladı, 71 milyon lira hibe verilecek
28 Ağustos 2020 14:01
|Eşini öldürdükten sonra polisi arayıp cinayeti itiraf etti
28 Ağustos 2020 13:32
|Duygu Delen'in ölümüyle ilgili tutuklanan zanlı hakkında yeni bir soruşturma
28 Ağustos 2020 11:24
|Bursa'da kamyonun çarptığı motosikletteki 3 kişi öldü
28 Ağustos 2020 11:23
|Manevra yaparken 2 yaşındaki kızını ezdi
28 Ağustos 2020 10:33
|Kadını kurtardı, kendi bıçaklandı
28 Ağustos 2020 10:30
|Genç kız, Üniversiteye yerleştiği gün bıçaklı kavgada öldürüldü
28 Ağustos 2020 09:51
|Hastane çalışanı eski eşini öldürmeye gelmişti, özel güvenliğin dikkatiyle yakalandı
28 Ağustos 2020 09:27
|Ablamın çığlığı hala kulağımda
28 Ağustos 2020 09:19