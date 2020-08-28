YÖK üniversitelerin kayıt tarihini uzattı
YÖK yapmış olduğu açıklama ile üniversitelerin kayıt tarihini uzattı
|28 Ağustos 2020 12:19
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Konuya ilişkin YÖK'ün açıklaması:
BASIN AÇIKLAMASI
YÖK olarak, Başkanlığımıza öğrenciler tarafından iletilen talepler doğrultusunda 2020- YKS kayıt tarihlerinin "öğrencilerin lehine olacak şekilde" uzatılmasına karar verilmiştir.
Buna göre; yükseköğretim kurumlarına giderek şahsen başvuracak adayların 05 Eylül 2020 Cumartesi saat 17:00'ye kadar, elektronik kayıt (e-kayıt) yaptıracak adaylar için 06 Eylül 2020 Pazar günü saat 23.59'e kadar, kayıt işlemlerini yaptırabilmesi kararı alınmıştır.
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