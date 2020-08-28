YÖK üniversitelerin kayıt tarihini uzattı

BİLİM KURULU ÜYESİ: KURALLARA UYUMDA GEVŞEME, RAKAMLARI YÜKSELTTİ Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Türkiye'nin koronavirüste 1'inci dalganın artçılarını büyük rakamlarla gördüğünü söyledi. Prof. Dr. Kara, "'Virüs bitti, her şey gitti' gibi düşünmemiz, kişisel olarak kurallara uymadaki gevşememiz, rakamların tekrar yükselmesine neden oldu" dedi.