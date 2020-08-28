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Hundai i20 Türkiye'de üretilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hyundai'nin İzmit fabrikasında süren "Hyundai İ20 Seri Üretime Başlama Töreni"nde konuşma yaptı. Varank, fabrikada üretilecek i20'lerin yerlilik oranının yüzde 60'ın üzerinde olduğunu söyledi.
 28 Ağustos 2020 12:23
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Hundai i20 Türkiye'de üretilecek

Koreli otomotiv üreticisi Hyundai'nin i20 modeli için seri üretim töreni gerçekleşti. Kocaeli'deki Hyundai Assan fabrikasındaki törene katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Varank, "Üretimin yüzde 90'ı ihraç edilecek. Üretilen i20 otomobillerinin yerlilik oranı yüzde 60'ın üzerinde" dedi.

Bakan Varank, Hyundai Assan fabrikasının dünyadaki i20 üretiminin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayacağının da bilgisini paylaştı.

Otomotiv sektöründeki yeni teknolojiler üzerine de açıklamalarda bulunan Bakan Varank, "2030'da elektrikli, bağlantılı, otonom hafif ve ağır ticari araçlar üretiminde Avrupa'da lider, dünyada ilk 5 ülke arasında olmak istiyoruz. Batarya modül, paket ve hücre yatırımlarıyla ülkemizi Batarya Üretim Merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Hyundai'nin b-segmet temsilcisi i20'nin önceki nesillerinde olduğu gibi yine Kocaeli'nde üretilecek üçüncü neslinin yıl içinde satışa çıkması bekleniyor.
Anadolu Ajansı
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