FETÖ'nün 'emniyet mahrem kadın yapılanması'na operasyon: 10 gözaltı

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI, DÖNÜŞÜMLÜ ÇALIŞMAYA, YÜZDE 40 SINIRI GETİRDİ Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı esnek çalışma genelgesini yayımladı. Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı, ilgili ve koordineli kuruluşlarda dönüşümlü çalışacak personel sayısına %40 sınırlaması getirdi.