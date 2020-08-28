Bir üniversite daha uzaktan eğitim kararı aldı
|28 Ağustos 2020 12:31
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GTÜ'den yapılan açıklamada, Türkiye'de etkin bir mücadelenin verildiği pandemi nedeniyle üniversitelerde eğitim ve öğretimin şeklinin Yüksek Öğretim Kurulu tarafından üniversitelere bırakıldığı belirtildi.
Bu doğrultuda ve pandemi süreci de dikkate alınarak, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan başkanlığında gerçekleştirilen GTÜ Senato Toplantısı'nda, uzaktan eğitim kararı alındı ve 2020-2021 güz döneminde lisans eğitimin uzaktan eğitim yolu ile yapılmasının oy birliğiyle kararlaştırıldığı belirtildi.
Güz dönemi lisansüstü eğitimlerinin uzaktan eğitim yoluyla olup olmayacağının enstitüler nezdinde belirleneceği aktarıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, kararın ardından pandemi kaynaklı zor dönemi bir aile olarak birlikte atlatacaklarını belirtti.
Aslan, öğrenciler için şu bilgileri verdi:
"Değerli öğrencilerim global anlamda olağanüstü bir dönemden geçtiğimiz hepinizin malumu. Üniversite senato toplantısında aldığımız karar ile güz dönemi lisans eğitimini online şekilde uygulama kararı aldık. Sizin sağlığınız her şeyden değerli. Bunu asla unutmayın. Uzaktan eğitim merkezimizin yeni yapılanması ile bu zor dönemi eğitiminizde sıfır eksiklik olacak şekilde planlıyoruz. Bu konuda lütfen müsterih olunuz. Sizleri seviyoruz ve çok özledik. Pandemi döneminde eğer olumlu yönde değişim olursa yüz yüze eğitime dönmeyi bizler de sizler kadar çok arzuluyoruz. Sevgili öğrencilerim bu zor dönemi GTÜ ailesi olarak hep birlikte atlatacağız. Sağlıklı günlerde buluşmak üzere."
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