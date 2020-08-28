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'30 Ağustos kutlamaları Devlet ciddiyetine uygun bir şekilde icra edilecek

Fahrettin Altun: Söz konusu kutlamalar devlet ciddiyetine uygun bir şekilde, aylar öncesinden yapılan planlamalara uygun bir şekilde icra edilecektir
 28 Ağustos 2020 12:36
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'30 Ağustos kutlamaları Devlet ciddiyetine uygun bir şekilde icra edilecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının gündelik ve suni tartışmaların şekillendireceği etkinlikler olmadığını belirterek, kutlamaların devlet ciddiyetine uygun şekilde, aylar öncesinden yapılan planlamalara uygun bir şekilde icra edileceğini bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına yönelik tartışmalara ilişkin paylaşımda bulundu.

Fahrettin Altun, paylaşımında "Bir kez daha vurgulamak isteriz ki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları gündelik ve suni tartışmaların şekillendireceği etkinlikler değildir. Söz konusu kutlamalar devlet ciddiyetine uygun bir şekilde, aylar öncesinden yapılan planlamalara uygun bir şekilde icra edilecektir." ifadelerini kullandı.

Birilerinin bu ülkede yıllarca vesayet odaklarını kışkırtmak için suni rejim krizleri çıkarmaya çalıştığını, söz konusu unsurların bunu yaparlarken daima resmi bayramları ve sembolleri manipüle ettiğini aktaran Altun, bugün yine bu türden beyhude girişimlerle karşı karşıya kalındığını kaydetti.

Bugün, devletin milletiyle gerçek manada bütünleştiğini, vesayet odaklarının tasfiye olduğunu, cuntaların ortadan kalktığını, terörün kaynağında kurutulmaya başlandığını ve demokratik siyasetin itibar kazandığını belirten Altun, tüm bunların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği sayesinde hayata geçtiğini ifade etti.
Anadolu Ajansı
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