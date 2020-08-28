1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yargı, adli yıla yeniliklerle giriyor

İnfaz aşamasındaki tüm kararların infaz hakimlerince alınmasına yönelik düzenleme ile asliye ceza mahkemelerinde duruşma savcısı dönemi yeni adli yılla birlikte başlayacak-
 28 Ağustos 2020 13:51
Yazdır
Yargı, adli yıla yeniliklerle giriyor

- İnfaz aşamasındaki tüm kararların infaz hakimlerince alınmasına yönelik düzenleme ve asliye ceza mahkemelerinde duruşma savcısı dönemi yeni adli yılla birlikte başlayacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adalet Bakanlığı, 1 Eylül'de başlayacak adli yılla hayata geçirilecek uygulamalara ve yasal düzenlemelere yönelik çalışmaları tamamladı.

Bu kapsamda, infaz hakimliklerine yeni görevler veren kanuni düzenlemenin başlatılmasıyla infaz hakimleri, bulundukları il veya ilçenin adıyla anılacak.

İnfaz aşamasındaki tüm kararları alacak infaz hakimlikleri, cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin verdiği kararlara yönelik şikayetleri değerlendirecek.

Hükümlü ve tutuklular hakkında idarece yapılan işlemlere ilişkin şikayetler bakımından da yetkili olan infaz hakimleri, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin mahsup, ceza zaman aşımı ve hükümlünün ölümü hallerinde verilecek kararlar da dahil olmak üzere hakim veya mahkeme tarafından verilmesi gerekli kararları alacak ve işleri yapacak.

- 9 yıl sonra asliye ceza mahkemelerindeki duruşmalara katılacaklar

Yeni adli yılla birlikte, 2011'de kaldırılan asliye ceza mahkemelerindeki duruşma savcısı uygulaması yeniden başlatılacak. Cumhuriyet savcıları, 9 yıllık aranın ardından asliye ceza mahkemelerindeki duruşmalara tekrar katılabilecek.

Öte yandan Adalet Bakanlığının 3 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla kurulan Adana Bölge İdare Mahkemesi, 1 Eylül itibarıyla faaliyete geçirilecek. Böylece, ülke genelinde hizmet veren bölge idare mahkemesi sayısı 8 olacak.

- Hedeflere ulaşmak için çalışmalar devam edecek

Adalet Bakanlığı, yeni adli yılda Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki hedeflere ulaşılması için çalışmalarını sürdürecek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini de sürekli takip edecek.

Bakanlık ayrıca, test çalışmaları başarıyla süren, avukatların hukuk mahkemelerinde taraf oldukları duruşmalara video konferansla katılmasını sağlayacak "e-duruşma"yı pilot olarak başlatacak. Uygulama daha sonra da ülke genelinde kullanılacak.

Hazırlıkları devam eden "İnsan Hakları Eylem Planı"nın da tamamlanarak kamuoyuna açıklanması hedefleniyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Ben Valiyim' diyerek 1 milyon dolandıran, biri uzman çavuş olan çete çökertildi
28 Ağustos 2020 13:58		 Milli Savunma Bakanlığından '30 Ağustos' sürprizi
28 Ağustos 2020 12:55
Yeni adli yıl 1 Eylül'de açılıyor
28 Ağustos 2020 12:34		 YÖK üniversitelerin kayıt tarihini uzattı
28 Ağustos 2020 12:19
Bayburt'ta bir köy karantinaya alındı
28 Ağustos 2020 11:26		 Kozcağız Barajı Projesi için Bartın'daki Kapucuoğlu ve Boğaz mahalleleri taşınacak
28 Ağustos 2020 10:10
Adıyaman'da 27 ev karantinaya alındı
28 Ağustos 2020 10:00		 Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan esnek çalışma genelgesi
28 Ağustos 2020 09:52
Sağlık Bakanlığı'ndan eş durumu tayini göreve başlama duyurusu
28 Ağustos 2020 09:49		 İnfial yaratan çocuk kitabı ile ilgili harekete geçildi
28 Ağustos 2020 09:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:22 - Erdoğan: Müjdelerin devamı gelecek, geliyor diyebilirim14:09 - Annesinin bıçaklanmasına şahit olan çocuğa sosyoekonomik destek14:05 - İstanbul'da tramvay halk otobüsüne çarptı14:02 - 65 yaşını doldurup da emeklilik hizmeti yeterli olmayanlara, primleri geri ödenir mi?14:01 - Tarım Bakanı açıkladı, 71 milyon lira hibe verilecek13:59 - İçişleri Bakanı Soylu, Dereli'de incelemelerde bulundu
13:58 - 'Ben Valiyim' diyerek 1 milyon dolandıran, biri uzman çavuş olan çete çökertildi13:51 - Yargı, adli yıla yeniliklerle giriyor13:50 - Mahkeme, eşi ve kayınvalidesini yaralayan sanığa 'haksız tahrik oluşmadı' dedi13:44 - Türk Telekom eğitimde 2 kat hızlı13:42 - Cuma hutbesinde ağustos ayı zaferleri işlendi13:35 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi
13:32 - Eşini öldürdükten sonra polisi arayıp cinayeti itiraf etti13:26 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 361. gününde sürüyor13:18 - Hamza Yerlikaya'nın 'bankacılık tecrübesi' boş bırakıldı13:10 - İYİ Parti, ekonomi paketi açıklayacak13:06 - MEB, Uzaktan eğitim çalışma planını illere gönderdi
12:55 - Milli Savunma Bakanlığından '30 Ağustos' sürprizi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Altında yeni rekor yolda
MEB, Uzaktan eğitim çalışma planını illere gönderdi
Sağlıkçılar, toplu taşıma ve tesislerden ücretsiz yararlanacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından esnek çalışma genelgesi
Büyük FETÖ operasyonu: 59 gözaltı kararı
Benzine indirim geliyor
MEB, belirsizlikleri ne zaman ortadan kaldıracak?
Tıp fakültesi kazanan üçüzleri Vali ödüllendirdi
2 kişiyi otomobilde, bir kişiyi ambulansta öldürdüler!
Sehven başkasına para havale eden, parasını geri alabilir mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kamu personelinin dönüşümlü çalışmaya başlaması 1
yozgat 2
musa orhan 1
sürü bağışıklığı 1
istanbul sözleşmesinin ihanet olması 3
masterchef barbaros 1
oynamayan corona olsun inşallah 2
sinir eden reklamlar 1
nihat hatipoğlu 1
Doya doya moda 1
SON İLANLAR
Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş. Genel Müdür Alım İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 78 işçi alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi sözleşmeli 70 sağlık personeli alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam