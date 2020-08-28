1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Milli Savunma Bakanlığından '30 Ağustos' sürprizi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda internet sayfamızda asil milletimize bir armağanımız olacak
 28 Ağustos 2020 12:55
Yazdır
Milli Savunma Bakanlığından '30 Ağustos' sürprizi

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 30 Ağustos Zafer Bayramı sabahında Bakanlığın internet sayfasından bir armağanlarının olacağını açıkladı.

Akar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

TSK'nin vatan ve millet için yapılması gereken görevleri en iyi şekilde yerine getirmek amacıyla milletin emrinde, görevinin başında olduğunu vurgulayan Akar, "Bunları yaparken asil milletimizin sevgisinden, duasından, bize olan güveninden aldığımız ilhamla, verilen bütün görevleri bugüne kadar eksiksiz yerine getirmeye çalıştık. Bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Şu anda yurt içinde, sınır ötesinde, Mavi Vatan'ımızda, semalarımızda, zorlu hava ve arazi koşullarında, kahramanlık ve fedakarlıkla 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içinde görevlerini yürütmeye çalışan değerli silah ve mesai arkadaşlarımı tek tek alınlarından öpüyorum, onlara kazasız, belasız, hayırlı, başarılı görevler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Akar, Oruç Reis ve Fatih araştırma gemilerine refakat eden personele de başarı dileklerini iletti.

- "Zafer Bayramı'nda milletimize armağanımız olacak"

Hulusi Akar, kazanılan başarılarda en büyük payın şehitlere ait olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Canlarını dahi gözlerini kırpmadan bu vatan, bu millet için feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gazilerimize de saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Onların ailelerini hiçbir zaman bırakmadık, bırakmayacağız. Onlarla gece gündüz beraberiz. Onlara da sabırlar diliyorum. Onlar artık büyük Silahlı Kuvvetler ailesinin bir parçası, onlar bizimle beraber olacaklar.

Asil milletimizin, değerli mesai ve silah arkadaşlarımın Zafer Haftasını ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten, en samimi duygularla kutluyorum. Kendilerine daha nice başarılar, zaferler temenni ediyorum. Bu noktaya gelmemizde sevgisiyle, desteğiyle, güveniyle bize daima ilham kaynağı olan asil milletimize, mazlum milletimize, kahraman ve fedakar milletimize şahsım ve arkadaşlarım adına saygı ve şükranlarımı sunuyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda internet sayfamızda asil milletimize bir armağanımız olacak."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Ben Valiyim' diyerek 1 milyon dolandıran, biri uzman çavuş olan çete çökertildi
28 Ağustos 2020 13:58		 Yargı, adli yıla yeniliklerle giriyor
28 Ağustos 2020 13:51
Yeni adli yıl 1 Eylül'de açılıyor
28 Ağustos 2020 12:34		 YÖK üniversitelerin kayıt tarihini uzattı
28 Ağustos 2020 12:19
Bayburt'ta bir köy karantinaya alındı
28 Ağustos 2020 11:26		 Kozcağız Barajı Projesi için Bartın'daki Kapucuoğlu ve Boğaz mahalleleri taşınacak
28 Ağustos 2020 10:10
Adıyaman'da 27 ev karantinaya alındı
28 Ağustos 2020 10:00		 Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan esnek çalışma genelgesi
28 Ağustos 2020 09:52
Sağlık Bakanlığı'ndan eş durumu tayini göreve başlama duyurusu
28 Ağustos 2020 09:49		 İnfial yaratan çocuk kitabı ile ilgili harekete geçildi
28 Ağustos 2020 09:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:22 - Erdoğan: Müjdelerin devamı gelecek, geliyor diyebilirim14:09 - Annesinin bıçaklanmasına şahit olan çocuğa sosyoekonomik destek14:05 - İstanbul'da tramvay halk otobüsüne çarptı14:02 - 65 yaşını doldurup da emeklilik hizmeti yeterli olmayanlara, primleri geri ödenir mi?14:01 - Tarım Bakanı açıkladı, 71 milyon lira hibe verilecek13:59 - İçişleri Bakanı Soylu, Dereli'de incelemelerde bulundu
13:58 - 'Ben Valiyim' diyerek 1 milyon dolandıran, biri uzman çavuş olan çete çökertildi13:51 - Yargı, adli yıla yeniliklerle giriyor13:50 - Mahkeme, eşi ve kayınvalidesini yaralayan sanığa 'haksız tahrik oluşmadı' dedi13:44 - Türk Telekom eğitimde 2 kat hızlı13:42 - Cuma hutbesinde ağustos ayı zaferleri işlendi13:35 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi
13:32 - Eşini öldürdükten sonra polisi arayıp cinayeti itiraf etti13:26 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 361. gününde sürüyor13:18 - Hamza Yerlikaya'nın 'bankacılık tecrübesi' boş bırakıldı13:10 - İYİ Parti, ekonomi paketi açıklayacak13:06 - MEB, Uzaktan eğitim çalışma planını illere gönderdi
12:55 - Milli Savunma Bakanlığından '30 Ağustos' sürprizi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Altında yeni rekor yolda
MEB, Uzaktan eğitim çalışma planını illere gönderdi
Sağlıkçılar, toplu taşıma ve tesislerden ücretsiz yararlanacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından esnek çalışma genelgesi
Büyük FETÖ operasyonu: 59 gözaltı kararı
Benzine indirim geliyor
MEB, belirsizlikleri ne zaman ortadan kaldıracak?
Tıp fakültesi kazanan üçüzleri Vali ödüllendirdi
2 kişiyi otomobilde, bir kişiyi ambulansta öldürdüler!
Sehven başkasına para havale eden, parasını geri alabilir mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sürü bağışıklığı 1
aşure günü 2
4 ülkenin doğu akdeniz'de ortak tatbikat yapması 1
düğün salonu işletmecilerinin tepkisi 2
Doya doya moda 1
musa orhan 1
çikolata 1
düğün salonu 1
öğretmenlerde coronavirüs vakalarının çıkması 1
biohackers 1
SON İLANLAR
Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş. Genel Müdür Alım İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 78 işçi alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi sözleşmeli 70 sağlık personeli alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam