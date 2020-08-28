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Hamza Yerlikaya'nın 'bankacılık tecrübesi' boş bırakıldı

Vakıfbank Yönetim Kurulu'na atanan Hamza Yerlikaya'nın 'bankacılık tecrübesi' boş bırakıldı
 28 Ağustos 2020 13:18
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Hamza Yerlikaya'nın 'bankacılık tecrübesi' boş bırakıldı

Yakın zamanda yönetim kuruluna milli güreşçi Hamza Yerlikaya'nın getirilmesiyle gündeme gelen Vakıfbank'taki atamalar yönetim kurulunda ilgi çekici bir tablo yarattı. Uzun yıllar bankacılık tecrübesi edinen isimler tecrübesi olmayan eski siyasetçilerin altında çalışıyor.

Geçen haziran ayında eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya'nın Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması gündemi uzun süre meşgul etti. AK Parti eski milletvekillerinden Abdülkadir Aksu geçen yıl bankanın yönetim kurulu başkanlığına, Sadık Yakut yönetim kurulu üyeliğine getirilmişti.

Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre, Vakıfbank Yönetim Kurulu'nun dokuz üyesinin üçü bankacılık tecrübesine sahip değil. Bankanın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan 1 Ocak-30 Haziran dönemine ait finansal raporundaki bilgilere göre, bankanın en tepesindeki isim olan Abdülkadir Aksu ile Kayseri eski milletvekili Sadık Yakut sektörde bir yıllık kıdeme sahip.

Tecrübeye tire çekildi
Raporda 12 Haziran'da Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Hamza Yerlikaya'nın "Bankacılık ve İşletmecilik Dallarında İş Tecrübesi" kısmı ise boş bırakıldı. Vakıfbank'ın yönetim kurulunda yer alan bazı isimlerin mesleki tecrübelerinin 30 yılı aştığı görülürken, çok sayıda genel müdür yardımcısının da 25 yıldır bankacılık sektöründe görev yaptığı görüldü.
Sözcü
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