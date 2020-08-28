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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 361. gününde sürüyor

Zümrüt Salim: Oğlumu almadan buradan gitmiyorum. Bu eyleme devam edeceğim. Evladımı istiyorum
 28 Ağustos 2020 13:26
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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 361. gününde sürüyor

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 361. gününe girdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden gelerek 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Hamza için eylem yapan anne Zümrüt Salim, çocuklarına kavuşuncaya kadar evlat nöbetine devam edeceklerini söyledi.

Bir yıla yakın bir süredir eylemlerini devam ettirdiklerini dile getiren Salim, "Sonuna kadar buradayız. Oğlumu almadan buradan gitmiyorum. Bu eyleme devam edeceğim. Milletvekilleri geliyor, binaya giriyor. Bize bir açıklama yapmıyorlar. Onlar bizim çocuklarımızı götürdüler ve bize laf atıyorlar. Evladımı istiyorum, sonuna kadar oğlumun peşindeyim." diye konuştu.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinden kız kardeşi Esra Özkan için eylemde yer alan Ali Özkan, 7 yıldır kardeşinden haber alamadıklarını belirtti.

Kız kardeşinin üniversite öğrencisiyken kandırılarak dağa kaçırıldığını aktaran Özkan, eylemlerine kararlılıkla devam edeceklerinin bilinmesini istediğini söyledi.

Özkan, şöyle devam etti:

"Gençler, artık bu şer yuvalarından uzak dursunlar. Mevzu hak aramaksa okullarını okusunlar. Bu ülke özgür ve demokratik bir ülke. Herkes her platformda hakkını arayabiliyor. Şiddet şiddeti doğurur. Kimseye de faydası yok. Yıllardan beri bu halkı birbiriyle çatıştırmak isteyenler bunu elde edemediler. Artık ellerini bu çocukların üzerinden çeksinler. 14-15 yaşındaki çiçek gibi çocuklar dağlarda hangi şartlarda Allah bilir, ölü müdür, diri midir? Yıllardan beri ailelerinin çocuklarından haberleri yok. Artık bu annelerin gözyaşlarının dinme zamanı gelmedi mi? Kardeşime de şunu söylemek istiyorum; gelsin artık bizi bu acıdan kurtarsın."
Anadolu Ajansı
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