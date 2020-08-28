Türk Telekom eğitimde 2 kat hızlı
|28 Ağustos 2020 13:44
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Türkiye'de eğitimin dijitalleşmesi için yatırımlarına devam eden Türk Telekom, güçlü fiber altyapısı ve dijital servisleriyle en zorlu koşullarda bile kesintisiz iletişimi sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Türk Telekom, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla, kullanıcılarının upload hızlarını hiçbir ek ücret ödemeden 31 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak şekilde 2 katına çıkarıyor. Türk Telekom'un fiber ve VDSL aboneleri ile Türk Telekom altyapısını kullanan internet servis sağlayıcılardan hizmet alan tüm kullanıcılar bu hizmetten 1 Ekim 2020'ye kadar faydalanabilecek.
Önal: "Hem öğrenciler hem tüm kullanıcılar için"
Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Uzaktan eğitim ile başlayacak yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin çevrimiçi dersleri rahat bir şekilde takip etmesini sağlarken, aynı zamanda tüm kullanıcılarımıza daha iyi bir internet deneyimi sunmak istiyoruz" diye konuştu.
Upload hız artışı için kullanıcıların herhangi bir başvuruda bulunmaları gerekmediğini de belirten Önal, "Mart ayında başlayan uzaktan eğitim süreci boyunca veri trafiğini başarıyla yöneterek EBA'yı (Eğitim Bilişim Ağı) öğrencilerimizle kesintisiz şekilde buluşturduk. EBA TV kanallarını Tivibu üzerinden izleyen öğrencilerimiz, 'durdur izle, tekrar izle, geri al izle' gibi özellikler sayesinde derslerini kolaylıkla takip edebildiler. Yeni eğitim döneminde de EBA ile oluşacak trafiği sorunsuz yönetecek ve kullanıcılarımızın ihtiyaç duyduğu ses, mobil ve internet hizmetlerini kesintisiz sürdüreceğiz" dedi.
"EBA altyapısı Türk Telekom'a emanet"
Önal, "Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 40 binin üzerindeki okulun erişim altyapısı ile birlikte 13 bin 500 okulun hızlı internetle buluşmasını sağlıyoruz. EBA (Eğitim Bilişim Ağı) platformunun altyapısı da tamamen Türk Telekom'a emanet. Grup şirketimiz Sebit'in Vitamin, Raunt gibi online eğitim çözümleriyle EBA platformuna, ders ve sınavlar için içerik desteği sunuyoruz. Kurumsal girişim sermayesi şirketimiz TT Ventures ile MentalUP gibi online eğitim platformlarına yatırımlarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.
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