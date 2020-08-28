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Mahkeme, eşi ve kayınvalidesini yaralayan sanığa 'haksız tahrik oluşmadı' dedi

Gerekçeli kararda, sanığın, eşinin sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığına ilişkin beyanlarının soyut iddia olduğu belirtildi- Kararda, Yargıtay ilamı da dikkate alınarak sanık hakkında haksız tahrik şartlarının oluşmadığı kaydedildi
 28 Ağustos 2020 13:50
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Mahkeme, eşi ve kayınvalidesini yaralayan sanığa 'haksız tahrik oluşmadı' dedi

Esenyurt'ta eşi ve kayınvalidesini bıçakla yaralayıp tüfekle ateş açan sanık Hüseyin İsenç'e, iki kişiye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan verilen 20 yıl 10 ay hapis cezasının gerekçesi hazırlandı.

Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan gerekçeli kararda, sanık Hüseyin İsenç ile katılan Ergül İsenç'in evli, Ayşe Öksüzömer'in ise sanığın kayınvalidesi olduğu belirtilerek, sanıkla eşi arasında ailevi meselelerden kaynaklı geçimsizlik yaşandığı anlatıldı.

Ergül İsenç'in, sanık tarafından darp ve tehdit edildiğine ilişkin yaptığı şikayetlerden vazgeçtiği ifade edilen kararda, Ergül İsenç'in sanıkla tartışarak evden ayrılıp kadın sığınma evine gittiği, sonrasında da anne ve babasıyla yaşamaya başladığı kaydedildi.

Sanıkla eşinin boşanma konusunda anlaştığı ifade edilen kararda, 27 Ağustos 2018'de sanığın, bıçakla eşi ve kayınvalidesine arkadan saldırdığı, bu kişilerin kaçması üzerine tüfekle hedef alarak ateş ettiği, Ergül İsenç ile annesi Ayşe Öksüzömer'i yaşamlarını tehlikeye sokacak şekilde yaraladığı kaydedildi.

- Mahkeme, Yargıtay kararlarını gerekçe gösterdi

Kararda, sanıkla katılanlar arasında önceye dayalı husumet bulunduğu belirtilerek, "Olayda kullanılan bıçak ve tüfeğin suça elverişli olması, mesafe, darbe sayısı, hedef alınan vücut bölgeleri ve sanığın katılanları arkasından yaklaşarak eylemine gerçekleştirmesi göz önüne alındığında, eylem kasten öldürmeye teşebbüs suçunu oluşturmuştur." değerlendirmesi yapıldı.

Sanığın savunmalarında eşinin başka bir şahısla gönül ilişkisi olduğundan şüphelendiğini beyan ettiği aktarılan kararda, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin "Mağdurun evlilik birliği içerisinde sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığına ilişkin delil bulunmaması, olay tarihinde sanık ile mağdurun bu hususta tartışmalarının başlı başına haksız tahrik nedeni sayılamayacağı" hükmü anımsatıldı.

Kararda, Ergül İsenç'in sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığına ilişkin somut delil bulunmadığı, sanığın beyanlarının soyut iddia aşamasında kaldığı, Yargıtay ilamı da dikkate alındığında haksız tahrik şartlarının oluşmadığı vurgulandı.

- Sanık ile kayınvalidesi ''kayın hısımlığıdır'' tespiti

Sanığın ile katılan Ayşe Öksüzömer arasında kayın hısımlığının olduğu, böylelikle Öksüzömer'e yönelik eylemin ''üst soyu kasten öldürme'' suçu kapsamına girmediği belirtilen kararda, sanık İsenç'e verilen cezalarda tahrik hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığı kaydedildi.

Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Hüseyin İsenç'i eşi Ergül İsenç'e karşı "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 12 yıl 6 ay, kayınvalidesi Ayşe Öksüzömer'e karşı eyleminden dolayı da "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası vermişti.
Anadolu Ajansı
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