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Tarım Bakanı açıkladı, 71 milyon lira hibe verilecek

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 'Ipard-2 8. çağrı sonuçları belli oldu. Kırsal kalkınma desteği kapsamında 68 projeye 71 milyon lira hibe verilecek'
 28 Ağustos 2020 14:01
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Tarım Bakanı açıkladı, 71 milyon lira hibe verilecek

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 'Ipard-2 8. çağrı sonuçları belli oldu. Kırsal kalkınma desteği kapsamında 68 projeye 71 milyon lira hibe verilecek'
Anadolu Ajansı
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