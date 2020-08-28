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Tarım Bakanı açıkladı, 71 milyon lira hibe verilecek
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 'Ipard-2 8. çağrı sonuçları belli oldu. Kırsal kalkınma desteği kapsamında 68 projeye 71 milyon lira hibe verilecek'
|28 Ağustos 2020 14:01
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