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İstanbul'da tramvay halk otobüsüne çarptı
Kabataş'ta, Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay, dönüş yapmakta olan halk otobüsüne çarptı.
|28 Ağustos 2020 14:05
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Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Metro İstanbul, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında geçici bir süre için seferlerimiz Bağcılar-Karaköy istasyonları arasında yapılmaktadır." duyurusunda bulundu.
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