Annesinin bıçaklanmasına şahit olan çocuğa sosyoekonomik destek
|28 Ağustos 2020 14:09
|Yazdır
Çorum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri D.A. ile irtibat kurdu.
Sağlık kontrolünün ardından ailenin talebi üzerine iki kardeşiyle anneannesine teslim edilen D.A'nın bakımında kullanılmak üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce sosyal ve ekonomik destek ödeneği bağlandı.
İl Sağlık Müdürlüğü de sağlık tedbir kararı kapsamında D.A'nın bedensel ve ruhsal sağlık durumunu takip etmek üzere çalışma başlattı.
Öte yandan bir süredir ayrı yaşadığı Rıfat A. (51) tarafından ekmek fırınında bıçaklanan Gülten K'nin (37) Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Yoğun Bakım Servisinde yaşam mücadelesi devam ediyor.
Gülten K. 3 gün önce 16 yıllık birlikteliklerinin ardından bir süredir ayrı yaşadığı Rıfat A. ile görüşmek için Çöplü Mahallesi'ndeki çalıştığı pide fırınına gitmiş, aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Rıfat A, yanındaki bıçakla Gülten K'yi çeşitli yerlerinden yaralamıştı. Rıfat A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İşsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin tarihi belli oldu
28 Ağustos 2020 09:58
|Aile Bakanlığı iki yılda 6 milyonu aşkın vatandaşa destek verdi
27 Ağustos 2020 10:04
|Giresun'da SGK prim ödeme süreleri uzatıldı
26 Ağustos 2020 09:47
|Bakan Selçuk'tan yangında zarar gören ailelere destek açıklaması
25 Ağustos 2020 12:33
|Normalleşen işverene 1103 lira prim desteği
25 Ağustos 2020 08:57
|Sosyal güvenlikle ilgili 10 soru, 10 cevap
21 Ağustos 2020 16:00
|SUT Tebliğinde değişiklik yapıldı
20 Ağustos 2020 08:04
|Ücretsiz izne çıkarılan işçilerin sayısı 2 milyona yaklaştı
13 Ağustos 2020 09:35
|Aile Bakanlığı'nın aktif iş gücü programlarına iki yılda 4,6 milyar lira kaynak
11 Ağustos 2020 12:20
|İşyerinde bebek odasına devlet güvencesi
10 Ağustos 2020 10:33