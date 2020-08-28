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Türk Eğitim-Sen: Uzaktan eğitimle ilgili tereddütler giderilmelidir

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, uzaktan eğitimle ilgili tereddütlerin giderilmesi gerektiğini, aksi takdirde her okulda farklı uygulamalara şahit olunacağını belirtti.
 28 Ağustos 2020 14:29
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Türk Eğitim-Sen: Uzaktan eğitimle ilgili tereddütler giderilmelidir

Geylan, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Ağustos'ta başlaması planlanan uzaktan eğitim süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) ivedilikle öğretmenlerin sorunlarını çözmesini isteyen Geylan, geçen dönemde uzaktan eğitimde yaşanan eksiklikler ve sıkıntıların giderilmesinin önemine işaret etti.

Tüm öğretmen ve öğrencilerin ücretsiz internet hizmetinden faydalandırılması ve dezavantajlı durumdaki öğrencilerin de kişisel bilgisayar imkanına kavuşturulması gerektiğini vurgulayan Geylan, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimiz uzaktan eğitim sürecinde okulda olacaklar mı, yoksa evlerinden de yapabilecekler mi? Okullarımızın tüm öğretmenlere hizmet verecek teknik altyapısı mevcut mu? Cumhurbaşkanlığının dönüşümlü çalışma kararı, 18 Eylül'e kadar okullarımız için nasıl uygulanacak? Bu ve benzeri durumlar için çalışanlardan sıklıkla sorular geliyor.

MEB'in ivedilikle açıklama yapması ve uygulama birliğini sağlaması gereklidir. Uzaktan eğitimle ilgili tereddütler giderilmelidir. Aksi takdirde, her ilimizde hatta her okulumuzda farklı uygulamalara şahit olacağız. Bu hususta hem devletin bütçe imkanları zorlanmalı hem de gerekirse kampanyalarla toplumsal bir duyarlılık oluşturulmalıdır."
Anadolu Ajansı
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