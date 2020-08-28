Eski eşini öldürmeye geldiği hastanede, güvenlik görevlilerinin dikkatiyle yakalandı
|28 Ağustos 2020 14:44
|Yazdır
Ankara'da kağıt toplayıcısı Alev Ş. (42) montunun arkasına gizlediği av tüfeğiyle eski eşi Ö.D.'yi (40) öldürmek için gittiği hastanede özel güvenlik görevlilerinin dikkati sayesinde fark edilip, gözaltına alındı. Eski eşini öldürme amacıyla hastaneye gittiğini itiraf eden Alev Ş., ev hapsi cezasına çarptırıldı.
Olay, geçen salı günü saat 09.30 sıralarında Çankaya ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki hastanede meydana geldi. Kağıt toplayıcısı Alev Ş., av tüfeğini montunun arkasına gizleyip, geçen yıl boşandığı Ö.D.'nin temizlik görevlisi olarak çalıştığı hastaneye gitti. Acil servis önündeki özel güvenlik görevlileri, sıcak havaya rağmen mont giyen Alev Ş.'nin sırt kısmındaki kabarıklığı fark ederek, şüphelendi. Güvenlik görevlileri, hızlı adımlarla acil servise yönelen Alev Ş.'yi durdurarak, içeriye girmesine izin vermedi. Görevliler, Alev Ş.'yi acil servis önünden uzaklaştırıp, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, Alev Ş.'yi montunun arkasına gizlediği tüfekle yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan kontrolde tüfeğin dolu olduğu ve toplam 15 adet kartuşun da şüphelinin yanında olduğu belirlenirken, tüfek ve mühimmata el konuldu.
ÖLDÜRMEYE GELDİĞİNİ İTİRAF ETTİ
Alev Ş., polise verdiği ilk ifadesinde eski eşini öldürmek için hastaneye gittiğini itraf etti. Hastanenin önüne nasıl geldiğini hatırlamadığını ve alkol tedavisi gördüğünü söyleyen Alev Ş.'nin evinde yapılan aramada ise 55 santimetre uzunluğunda 'sallama' denilen bıçak bulundu. 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek', 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 6 kaydı bulunan Alev Ş., savcılık tarafından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Alev Ş.'nin, 2 ay elektronik kelepçe takılarak evi terk etmemesine ve adli kontrol altına alınmasına karar verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Valilik adını kullanarak dolandırıcılık yapan 4 zanlı tutuklandı
28 Ağustos 2020 16:51
|Banka çalışanı zimmetine para geçirdiği iddiasıyla tutuklandı
28 Ağustos 2020 16:15
|Ceren Duman'ın ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı
28 Ağustos 2020 16:12
|Sokakta top oynayan kardeşleri dövüp, bıçakla kovaladılar
28 Ağustos 2020 16:03
|Yangına müdahale eden itfaiye personeline ateş açtılar
28 Ağustos 2020 15:39
|Dikkatsiz sürücü jandarmayı eziyordu
28 Ağustos 2020 15:27
|Marketteki ekmek dolabının kapaklarını çaldılar
28 Ağustos 2020 14:35
|İstanbul'da tramvay halk otobüsüne çarptı
28 Ağustos 2020 14:05
|Tarım Bakanı açıkladı, 71 milyon lira hibe verilecek
28 Ağustos 2020 14:01
|Eşini öldürdükten sonra polisi arayıp cinayeti itiraf etti
28 Ağustos 2020 13:32