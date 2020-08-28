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Bakan Koca uyardı: Evden dışarıya adım atmayın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından virüslü hastaların dışarı çıkmaması gerektiği ile ilgili paylaşımda bulundu.
 28 Ağustos 2020 14:59
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Bakan Koca uyardı: Evden dışarıya adım atmayın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"EVDEN DIŞARIYA ADIM ATMAYIN.

Test sonucu pozitif çıkan ve 14 gün boyunca evde kendisini izole etmesi gereken hastalarımız, dışarı çıkmayın. Virüsü başkalarına bulaştırarak ağır hastalık süreçlerine ve hatta ölümlere sebep olabileceğinizi unutmayın."
Memurlar.Net
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