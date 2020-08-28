Bakan Koca uyardı: Evden dışarıya adım atmayın
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından virüslü hastaların dışarı çıkmaması gerektiği ile ilgili paylaşımda bulundu.
|28 Ağustos 2020 14:59
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"EVDEN DIŞARIYA ADIM ATMAYIN.
Test sonucu pozitif çıkan ve 14 gün boyunca evde kendisini izole etmesi gereken hastalarımız, dışarı çıkmayın. Virüsü başkalarına bulaştırarak ağır hastalık süreçlerine ve hatta ölümlere sebep olabileceğinizi unutmayın."
EVDEN DIŞARIYA ADIM ATMAYIN.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 28, 2020
Test sonucu pozitif çıkan ve 14 gün boyunca evde kendisini izole etmesi gereken hastalarımız, dışarı çıkmayın. Virüsü başkalarına bulaştırarak ağır hastalık süreçlerine ve hatta ölümlere sebep olabileceğinizi unutmayın. pic.twitter.com/emd2ytzWrA
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