Valilik Başkentlileri saat verip uyardı: Dikkatli olalım
Ankara Valiliği'nce, kentte hafta sonu sıcaklığın mevsim normallerinin 4-8 derece üzerine çıkacağı belirtilerek, vatandaşlar sıcak çarpmasına karşı uyarıldı.
|28 Ağustos 2020 15:04
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Ankara Valiliği'nin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hafta sonu Ankara'mızda sıcaklıkların artarak mevsim normallerin 4-8 derece üzerine çıkması tahmin ediliyor. Hafta boyu beklenen en yüksek sıcaklığın 32-36 derece arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında sıcak çarpmasına karşı lütfen dikkatli olalım" denildi.
Ankarada hafta sonu hava sıcaklıklarının 4-8 derece yükselmesi bekleniyor.T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) August 28, 2020
Güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında sıcak çarpmasına karşı lütfen dikkatli olalım. pic.twitter.com/9XEhk8NKJg
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