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Vali uyardı: Düğün davetiyeleri ölüm davetiyesine dönüşmesin

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, düğün davetiyelerinin ölüm davetiyesine dönüşmesini istemediklerini söyleyerek, kentte artan korona virüs vakalarına yönelik yeni tedbirlerin alınacağını söyledi.
 28 Ağustos 2020 15:12
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Vali uyardı: Düğün davetiyeleri ölüm davetiyesine dönüşmesin

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, düğün davetiyelerinin ölüm davetiyesine dönüşmesini istemediklerini söyleyerek, kentte artan korona virüs vakalarına yönelik yeni tedbirlerin alınacağını söyledi.

Vali Işık, kentteki korona virüs salgınıyla ilgili bir bilgilendirme toplantısı düzenledi. Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleşen bilgilendirmeye Vali Işık'ın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay İsmail Şahin ve İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun da katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Işık Karaman'daki vaka artışlarındaki sayının azımsanmayacak kadar yüksek olduğunu belirtti. Alının bütün tedbir kararlarının toplumun sağlığı için olduğunu kaydeden Vali Işık, "Ülkemizin gündemi bildiğiniz üzere Covid-19'dur. Şuana kadar aldığımız ve bundan sonrasında alacağımız tedbirlerin hepsini bizlerin sesi, gözü ve kulağı olan sizlerle paylaşmak istedik. Bildiğiniz üzere aldığımız son kararlarla düğünleri nikah tipine dönüştürme yoluyla belli kısıtlamalar getirdik. 75 kişinin katılımıyla yapılabilecek olan nikahlarda gelin damatta dahil dans olayını kaldırdık. Bizlerin aldığı kararın bir benzerini İçişleri Bakanlığımızda aldı" dedi.

"Düğün davetiyeleri ölüm davetiyesine dönüşmesin"

Düğünü olacak vatandaşlardan, bastırılan düğün davetiyelerinin ölüm davetiyesine dönüşmemesi ricasında bulunan Vali Işık, "İlimizdeki salgının önüne geçebilmek için düğünleri bir çeki düzen altına almaya çalıştık. Geçtiğimiz günlerde bir gelin arkadaşımız bana 'Sayın Valim doğum, ölüm nasıl bir haksa ve ertelenemezse düğün de bir hak değil mi?' sorunu yönetti. Ben de ona, 'düğünler de elbette bir hak; ancak doğum, ölüm haktır ertelenemez ama toplum sağlığı için düğünler ertelenebilir' dedim" diye konuştu.

"Umumi açık yerlerde de kısıtlamalar olacak"

Vatandaşlar tarafından "Düğün yerlerine getirilen kısıtlamaları neden umuma açık kafe-restoranlara uygulamıyorsunuz" sorusunun kendilerine çokça yöneltildiğini de belirten Vali Işık, bu alanlar içinde yeni uygulamaların yolda olduğunu söyledi. Vali Işık, kapalı alanlarda 4 metrekareye 1 kişi, açık alanlarda ise 2 metrekareye 2 kişi şeklinde bir masa düzenlemesi uygulamasının yapılacağını ifade etti. Alişahane Mahallesinde her hafta Perşembe günü kurulan semt pazarını ziyaret ettiğini anlatan Vali Işık, pazar yerlerinde sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uyulmadığını bizzat gördüğünü söyledi. Hem personel yetersizliği hem de pazarlardaki sokak girişlerinin fazla olmasından ötürü pazarların sıkı denetim altında tutulamadığını aktaran Vali Işık, kurul üyeleri ile semt pazar yerlerine giriş-çıkışların nasıl kontrollü yapılabileceği konusunda bir keşif gezisi yaptık. Semt pazarlarına giriş-çıkışlar için bazı yerler belirledik. Belirlenen yerleri Karaman Belediye Başkanlığı ile paylaşacağız ve en kısa süre içerisinde semt pazarlarıyla ilgili girişimlere başlanacak" diye konuştu.

"HES uygulamasını hayata geçiriyoruz"

Alınacak Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Karaman'da HES uygulamasının hayata geçeceğini ifade eden Vali Işık, "İlk etapta kamu kurum ve kuruluşlarına zorunlu olan uygulama ikinci basamak olarak umuma açık yerlere HES kodu olmayan giremeyecek şeklinde devam edecek. Uygulamayı indirmeyen ancak HES kodu almış olanlar kamu kurumlarına giriş yapabilecek ancak hiçbir şekilde HES kodu uygulamasını indirmeyenler kamu kurum ve kuruluşlarına, umuma açık alanlara alınmayacaktır" ifadelerine yer verdi.

"Evlerinde karantinada olanlarda HES sistemiyle takip edilecek"

Vali Işık, "Ne yaparsak yapalım, ne yazık ki evde karantinaya alınması gerekenler ile evde izolasyonda olması gerekenler bir ekmek almak için bile evden çıkma teşebbüsünde bulunuyorlar. Bunların hizmetini vefa grupları ile bizler yapabiliriz ama onlar dışarıya çıkmak adına hem kendilerini hem de çevrelerini riske atıyorlar. Bunun önüne geçebilmek için kamu görevlileri, emniyet görevlileri, muhtarlar ve azalardan oluşan İl Sağlık Denetim Merkezi oluşturduk. Her mahalleye zimmetlediğimiz İl Sağlık Denetim ekiplerimiz filyasyon ekibi ve denetim ekibi olmak üzere iki farklı ekipten oluşuyor. İl Sağlık Denetim Merkezimiz evde izolasyon ve karantina altında bulunması gereken vatandaşlarımızı evdeler mi değiller mi diye günde iki kez kontrol edecekler ve gittiklerini de bize fotoğraflayarak gönderecekler. Bu fotoğraflama şahıs değil de apartman ya da daire girişi şeklinde olacaktır" dedi.

"Valilik İhbar Hattı devrede"

Konuşmasının sonunda Valilik İhbar Hattının hizmete başladığını da söyleyen Vali Işık, izolasyonda ya da karantina altında olması gereken bir kişinin dışarıda olduğunu gören vatandaşların Valilik İhbar Hattını arayarak o kişi hakkında bildirimde bulunabileceğini sözlerine ekledi.
İhlas Haber Ajansı
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