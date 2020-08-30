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Sözleşmeli (45-A) sağlık personelinin aile birliğinde kim kime tabi olur?

Her ikisi de 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesine tabi olan sözleşmeli (45-A) sağlık personelinin aile birliğinde kim kime tabi olur?
 30 Ağustos 2020 00:03
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Sözleşmeli (45-A) sağlık personelinin aile birliğinde kim kime tabi olur?

Soru: Merhaba, Bir ilçe devlet hastanesinde 45/A ya tabi sözleşmeli sağlık personeli olarak çalışmaktayım. Eşim de başka bir ilin ilçe devlet hastanesinde 45/A ya tabi sağlık personeli. İkimizde yaklaşık 2 yıldır Biyolog olarak görev yapıyoruz. Eşimin çalıştığı il benim çalıştığım ilin üst bölgesi. Atanma tarihlerimiz hemen hemen aynı. Eşim benden 1.5 ay önce atandı. Eş durumu tayininde kim kime tabi olur, kim kimin yanına gider? İsteğimiz doğrultusunda tercih yapabilir miyiz? Teşekkürler.

Cevap: 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesinin 3. fıkrası şu şekildedir:

"Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli sağlık personeli üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen personelin eşi bu personele tabidir. Ancak sözleşmeli sağlık personelinin bulunduğu ilde bir yıl görev yapması ve vizeli pozisyon bulunması durumunda; eşlerin her ikisinin de Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında sözleşmeli veya eşlerden birinin sözleşmeli, diğerinin Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında veya diğer bir kamu kurum veya kuruluşunda kadrolu statüde istihdam ediliyor olması halinde hizmet ihtiyacının daha fazla olduğu yere atamaları yapılabilir."

Sağlık Bakanlığı 663-45/A Sözleşmeli Sağlık Personelinin Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kurası İlan Metnine göre;

Bu kuraya başvuruda bulunan sözleşmeli sağlık personelinin aile birliği mazereti nedeniyle yer değişikliği için; bulunduğu ilde bir yıl görev yapmış olması, eşinin görev yaptığı ilde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon ilan edilmiş olması, eşinin Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşu personeli olması veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolu personel olması şarttır.

DEĞERLENDİRME

663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ve Sağlık Bakanlığı 663-45/A Sözleşmeli Sağlık Personelinin Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kurası İlan Metnine göre; eşlerin her ikisinin de Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında sözleşmeli olması halinde hizmet ihtiyacının fazla olduğu yere, boş pozisyon ilan edilmiş ve bulunduğu ilde 1 yıl görev yapması şartı ile yer değiştirmesi mümkün olup, bu şartlar dahilinde isteğiniz doğrultuda tercih yapabileceğiniz değerlendirilmiştir.
Memurlar.Net - Özel

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