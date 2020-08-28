Seminere katılan öğretmenin testi pozitif çıktı, 3 öğretmen karantinaya alındı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir okuldaki seminere katılan öğretmende korona virüs tespit edilince, öğretmenle birlikte seminere katılan diğer 3 öğretmen karantinaya alındı.
|28 Ağustos 2020 15:23
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir okuldaki seminere katılan öğretmende korona virüs tespit edilince, öğretmenle birlikte seminere katılan diğer 3 öğretmen karantinaya alındı.
Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde bulunan Mustafa Konaklı İlkokulunda okul öncesi seminerine katılan bir öğretmen halsizlik ve yorgunluk şikayetiyle hastaneye başvurunca yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Yapılan filyasyon çalışması kapsamında korona virüs tespit edilen öğretmenle birlikte seminere katılan diğer 3 öğretmen 14 gün süre ile karantina altına alındı.
Karantinaya alınan 3 öğretmene ve okul müdürüne Covid-19 testi uygulanacağı öğrenildi.
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