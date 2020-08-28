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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Giresun birçok ilçesinde büyük bir felaket yaşadı. Rabb'im yar, yardımcıları olsun. Nasip olursa inşallah pazartesi günü ben de Giresun'da olacağım." dedi.
 28 Ağustos 2020 15:36
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Giresun birçok ilçesinde büyük bir felaket yaşadı. Rabb'im yar, yardımcıları olsun. Nasip olursa inşallah pazartesi günü ben de Giresun'da olacağım." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Espiye ilçesine bağlı Erincek köyünde incelemelerde bulundu, vatandaşların taleplerini dinledi. Pakdemirli, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı cep telefonu ile aradı.

Erdoğan, Espiye'nin Ericek köyündeki vatandaşlara, İstanbul'daki Büyük Çamlıca Camisi'nden en kalbi selamlarını ve sevgilerini ilettiğini söyledi. Giresun'un birçok ilçesiyle büyük bir felaketi yaşadığını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Rabb'im yar, yardımcıları olsun. Nasip olursa inşallah pazartesi günü ben de Giresun'da olacağım. Oraya gelip şu son durumları yerinde, birlikte bir etüt edelim diyorum. Şu an itibariyle verilen destekler bir yana vereceğimiz destekleri yine sizlerle paylaşacağız. İnşallah en az hasarla sürece atlatmış olacağız. Görüldüğü gibi bakanlarımız, milletvekillerimiz hepsi Giresun'da ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar ve göstermeye de devam edecekler, devam edeceğiz çünkü biz sizler için varız, inanıyorum ki sizler de zaten bizlere hep beraber oldunuz."

Erdoğan, toprak altında kalmış araçlardan şu an itibarıyla yaklaşık 160'ının bedelini ödediklerine işaret ederek şunları kaydetti:

"Bundan sonraki süreçte de bunlar ödenmeye devam edilecek. Bütün mesele en az hasarla vatandaşlarımızın bu sıkıntılarını gidermek. Bir taraftan tabii TOKİ elinden gelen büyük bir gayretle, süratle yıkılan evleri vesaire bunların yerine yeni yapılacak evlerle, konutlarla sıkıntıları inşallah sıkıntıyı gidermiş olacağız. Şunu bilmenizi istiyorum bu devlet hiçbir zaman milletini yalnız bırakmaz, vatandaşlarını yalnız bırakmaz. Biz nasıl bütün depremlerde vatandaşlarımızın yanında olduysak, süratle onların dertlerine derman olduysak aynı şekilde Giresun'da da bütün ilçelerimizde, köylerimizde Giresunlu hemşehrilerimiz, kardeşlerimizle beraber olacağız. Bundan hiç endişeniz olmasın. Pazartesi inşallah ben de Giresun'dayım. Yerinde tespit ederek adımlarımızı inşallah atmış olacağız."

Ericek köyü sakinleri Erdoğan'a teşekkür etti.
Anadolu Ajansı
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