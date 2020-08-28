Öğretmen'deki virüs şüphesi, 28 meslektaşını karantinaya aldırdı
|28 Ağustos 2020 15:41
|Yazdır
Edirne'nin Keşan ilçesinde bir öğretmenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle hastaneye başvurmasının ardından okulda görev yapan diğer öğretmenler de karantinaya alındı.
Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Mesleki Çalışma Programı kapsamında okullarda yapılan toplantılar öncesinde, tüm ülkede olduğu gibi Edirne'de bulunan okul ve kurumlarımızda, Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol kılavuzu doğrultusunda gerekli tedbirler alındığı belirtildi.
Okuldaki çalışmaların ardından Keşan Lisesi'nde görev yapan bir öğretmenin rahatsızlanarak, hastaneye başvurduğu ve Kovid-19 şüphesiyle hastaneye yatırıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlimiz Keşan ilçe filyasyon ekibi tarafından okulda görev yapan 28 kişi ile görüşülerek bu personele karantina uygulamasına başlanmıştır. Keşan Lisesi Öğretmeni Hülya Seyyar'a 24.08.2020 tarihinde yapılan Kovid-19 PCR testi negatif çıkmış ancak doktorlar tarafından ikinci test de uygulanmış ve onun da sonucunun negatif olduğu Keşan Devlet Hastanesi Başhekimliğinden öğrenilmiştir. Ancak öğretmenimiz tomografi sonuçlarına göre, zatürre teşhisiyle hala serviste yatmaktadır."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Seminere katılan öğretmenin testi pozitif çıktı, 3 öğretmen karantinaya alındı
28 Ağustos 2020 15:23
|MEB, Uzaktan eğitim çalışma planını illere gönderdi
28 Ağustos 2020 13:06
|MEB, belirsizlikleri ne zaman ortadan kaldıracak?
28 Ağustos 2020 11:26
|Temaslı olduğu halde seminere çağırılan öğretmende virüs çıktı
26 Ağustos 2020 17:41
|Öğretmenin testi pozitif çıkınca okulda seminerler durduruldu
26 Ağustos 2020 15:47
|Öğretmenler koronavirüs farkındalığı için yürüdü
25 Ağustos 2020 15:47
|MEB'den çok önemli resmi yazı: Tüm öğretmenler canlı ders verecek
25 Ağustos 2020 15:38
|MEB, özür durumu tayinlerini gece yarısı açıkladı
25 Ağustos 2020 00:17
|En başarılı öğrencilere 'geleceğin meslekleri' öğretiliyor
24 Ağustos 2020 19:01
|BT Rehber Öğretmenlerinin görevleri yeniden belirlendi
24 Ağustos 2020 10:10