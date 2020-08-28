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Öğretmen'deki virüs şüphesi, 28 meslektaşını karantinaya aldırdı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir öğretmenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle hastaneye başvurmasının ardından okulda görev yapan diğer öğretmenler de karantinaya alındı.
 28 Ağustos 2020 15:41
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Öğretmen'deki virüs şüphesi, 28 meslektaşını karantinaya aldırdı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir öğretmenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle hastaneye başvurmasının ardından okulda görev yapan diğer öğretmenler de karantinaya alındı.

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Mesleki Çalışma Programı kapsamında okullarda yapılan toplantılar öncesinde, tüm ülkede olduğu gibi Edirne'de bulunan okul ve kurumlarımızda, Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol kılavuzu doğrultusunda gerekli tedbirler alındığı belirtildi.

Okuldaki çalışmaların ardından Keşan Lisesi'nde görev yapan bir öğretmenin rahatsızlanarak, hastaneye başvurduğu ve Kovid-19 şüphesiyle hastaneye yatırıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz Keşan ilçe filyasyon ekibi tarafından okulda görev yapan 28 kişi ile görüşülerek bu personele karantina uygulamasına başlanmıştır. Keşan Lisesi Öğretmeni Hülya Seyyar'a 24.08.2020 tarihinde yapılan Kovid-19 PCR testi negatif çıkmış ancak doktorlar tarafından ikinci test de uygulanmış ve onun da sonucunun negatif olduğu Keşan Devlet Hastanesi Başhekimliğinden öğrenilmiştir. Ancak öğretmenimiz tomografi sonuçlarına göre, zatürre teşhisiyle hala serviste yatmaktadır."
Anadolu Ajansı
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