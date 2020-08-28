Bakan Karaismailoğlu, Giresun'da selin etkili olduğu bölgelerde incelemelerde bulundu
|28 Ağustos 2020 15:45
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'da selin etkili olduğu yerlerde incelemelerde bulunarak, yapılan çalışmaları yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı.
Bakan Karaismailoğlu, ziyaretleri kapsamında ilk olarak Bulancak ilçesine bağlı Kovanlık Beldesini ziyaret ederek, burada selden zarar gören yerlerde incelemelerde bulundu.
Karaismailoğlu, Kovanlık Belediyesini de ziyaret ederek, Başkan Harun Kalıntaş'tan da bilgiler aldı.
Bakan Karaismailoğlu daha sonra Çaldağ Beldesi'ne geçerek burada selden zarar gören dere ve yollarda incelemeler gerçekleştirdi.
Karanlık Dere'de yapılması planlanan genişletme çalışmalarını da yerinde gören Bakan Karaismailoğlu, İl Özel İdare Başkanı Ahmet Şahin'den bilgi aldı.
Karaismailoğlu, İnişdibi Beldesi'nde de cuma namazı kıldı, esnafı ziyaret etti.
Bakan Karaismailoğlu, programı kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü 104. Şube Şefliğine de ziyarette bulundu.
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