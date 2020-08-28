Bakan Varank'tan heyecanlandıran paylaşım: 29 Ağustos 2020, 15:30

MEB'DEN YALANLAMA, YÜZ YÜZE EĞİTİM TAKVİMİ NETLEŞMEDİ Habertürk TV tarafından servis edilen son dakika haberine göre, yüz yüze eğitim 12 ve 8'inci sınıflar için 21 Eylül'de başlayacağı duyurulmuştu. MEB bunu yalanladı ve yüz yüze eğitim takviminin netleşmediğini duyurdu.