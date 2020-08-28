Bakan Varank'tan heyecanlandıran paylaşım: 29 Ağustos 2020, 15:30
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, heyecanlandıran bir video paylaştı
|28 Ağustos 2020 15:59
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda heyecanlandıran bir video paylaştı.
Bakan Varank yaptığı paylaşıma "29 Ağustos 2020, 15:30" notunu düştü.
29 Ağustos 2020, 15:30 pic.twitter.com/7kPhFcCL6SMustafa Varank (@varank) August 28, 2020
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