MEB'den yalanlama, yüz yüze eğitim takvimi netleşmedi
|28 Ağustos 2020 16:11
|Yazdır
Habertürk TV tarafından servis edilen son dakika haberine göre, yüz yüze eğitim 12 ve 8'inci sınıflar için 21 Eylül'de başlayacağı duyurulmuştu.
Milli Eğitim Bakanlığı ilgili haberi yalanladı. Henüz takvimin netleşmediğini duyurdu.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NIN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE
Habertürk Televizyonu tarafından servis edilen "MEB'DEN YÜZ YÜZE EĞİTİM DUYURUSU" şeklindeki son dakika haberi, gerçeği yansıtmamaktadır.
21 Eylül'de hangi sınıf düzeylerinin "aşamalı ve seyreltilmiş" olarak yüz yüze eğitime başlayacağı henüz netleşmemiştir.
Bu konuda Bakanlığımız kaynakları tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştır.
Bakanlığımız çalışma alanındaki konulara ilişkin resmi iletişim kaynaklarımız tarafından paylaşılmayan / teyit edilmeyen açıklamalara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz.
Kamuoyunun Bilgisine,MEB (@tcmeb) August 28, 2020
21 Eylülde başlaması planlanan yüz yüze eğitimle ilgili hangi sınıfların aşamalı ve seyreltilmiş olarak okula başlayacağı henüz netlik kazanmamıştır.
Konuyla ilgili Bakanlığımız kaynakları dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesini rica ediyoruz. pic.twitter.com/yPKKWWmEnb
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|MEB'den 'Gül ve Düşün' isimli kitap açıklaması
27 Ağustos 2020 16:15
|'Öğretmenlerimizin dijital becerilerinde inanılmaz artış oldu'
27 Ağustos 2020 13:59
|MEB, afet bölgesindeki binaları eğitime hazırlamak için sahada
27 Ağustos 2020 12:19
|Kronik rahatsızlığı olan öğrenciler hakkında karar
25 Ağustos 2020 12:14
|Anadolu imam hatip liseleri yabancı dil öğrenmek isteyenlerin ilgi odağı oldu
25 Ağustos 2020 09:57
|Okulda herkese HES koduyla takip
25 Ağustos 2020 07:50
|Öğretmenlerin mazeret tayin tercih süresi uzatıldı
24 Ağustos 2020 14:29
|MEB, 'Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var' uygulamasını başlattı
24 Ağustos 2020 13:41
|Öğretmenlerin 18 Eylül'e kadar okulda neler yapacağı belli oldu
24 Ağustos 2020 13:22
|Öğretmenler okullarda mesailerine başladı
24 Ağustos 2020 11:30