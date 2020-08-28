MEB'den yalanlama, yüz yüze eğitim takvimi netleşmedi

Habertürk TV tarafından servis edilen son dakika haberine göre, yüz yüze eğitim 12 ve 8'inci sınıflar için 21 Eylül'de başlayacağı duyurulmuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı ilgili haberi yalanladı. Henüz takvimin netleşmediğini duyurdu.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NIN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE

Habertürk Televizyonu tarafından servis edilen "MEB'DEN YÜZ YÜZE EĞİTİM DUYURUSU" şeklindeki son dakika haberi, gerçeği yansıtmamaktadır.

21 Eylül'de hangi sınıf düzeylerinin "aşamalı ve seyreltilmiş" olarak yüz yüze eğitime başlayacağı henüz netleşmemiştir.

Bu konuda Bakanlığımız kaynakları tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştır.

Bakanlığımız çalışma alanındaki konulara ilişkin resmi iletişim kaynaklarımız tarafından paylaşılmayan / teyit edilmeyen açıklamalara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz.