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Banka çalışanı zimmetine para geçirdiği iddiasıyla tutuklandı
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde bir banka çalışanı, zimmetine 3 milyon lira aktardığı iddiasıyla tutuklandı.
|28 Ağustos 2020 16:15
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Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde bir banka çalışanı, zimmetine 3 milyon lira aktardığı iddiasıyla tutuklandı.
İddiaya göre, ilçedeki bir bankada 23 yıldır çalışan A.G. (49) çeşitli hesaplardan yaklaşık 3 milyon lirayı zimmetine geçirdi.
Şikayet üzerine A.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı "Bankacılık Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla tutuklandı.
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