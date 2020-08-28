'KAAN' uygulaması ülke genelinde faaliyete geçti
|28 Ağustos 2020 16:26
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Emniyet Genel Müdürlüğü, özel güvenlik görevlilerinin genel kolluk kuvvetleri ile etkili iletişimi, etkin iş birliği ve koordinasyonun sağlaması amacıyla başlatılan Genel Kolluk-Özel Güvenlik İş birliği ve Entegrasyon Projesi'nin (KAAN) ülke genelinde faaliyete geçtiğini bildirdi.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, KAAN uygulamasıyla özel güvenlik görevlilerinin çalıştıkları kamu hastaneleri, eğitim kurumları, havalimanları, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler ile toplu taşıma alanları başta olmak üzere tüm alanlarda etkin, verimli, sürdürülebilir, ölçülebilir ve denetlenebilir güvenlik hizmeti sunularak halka verilen güvenlik hizmetinin kalitesinin artırılması amaçlandı.
Pilot il olarak seçilen İstanbul'da uygulamaya başlanan KAAN projesi, sonrasında 30 büyükşehir statülü ilde hayata geçirildi.
Projenin kalan 51 ilde de uygulamaya geçirilmesi için KAAN projesinde görev alacak ve gerekli koordineyi sağlayacak genel kolluk ve özel güvenlik görevlileri eğitimi tamamlandı.
KAAN uygulaması, 5 Ağustos itibarıyla da ülke genelinde 2 bin 503 ayrı noktada 68 bin 727 özel güvenlik görevlisi ve 11 bin 574 genel kolluk personeliyle yürütülmeye başlandı.
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