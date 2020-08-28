1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ankara Valisi uyardı... Hafta sonu çok sıcak, dışarı çıkmayın

Ankara Valisi Vasip Şahin uyardı... Hafta sonu dışarı çıkmayın
 28 Ağustos 2020 16:30
Yazdır
Ankara Valisi uyardı... Hafta sonu çok sıcak, dışarı çıkmayın

Ankara Valisi Vasip Şahin, hafta sonu sıcaklıkların 4 ila 8 derece artacağını duyurdu.

Hafta sonu yaşlı, çocuk ve Kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkmamasını istedi.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ceylanpınar Gümrük Kapısı hizmete girdi
28 Ağustos 2020 16:42		 Bakan Karaismailoğlu, Giresun'da selin etkili olduğu bölgelerde incelemelerde bulundu
28 Ağustos 2020 15:45
Hatalı basım 100 ve 50 liralara gelecek teklifleri bekliyor
28 Ağustos 2020 15:19		 Vali uyardı: Düğün davetiyeleri ölüm davetiyesine dönüşmesin
28 Ağustos 2020 15:12
Valilik Başkentlileri saat verip uyardı: Dikkatli olalım
28 Ağustos 2020 15:04		 Bu ilde son iki haftada düğünler virüs vakalarını artırdı
28 Ağustos 2020 14:56
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu
27 Ağustos 2020 22:03		 Türk Yıldızları, Büyük Taarruz için uçtu
27 Ağustos 2020 20:55
Otel'de süs eşyası olarak kullanılıyordu! Tarihi eser çıktı
27 Ağustos 2020 20:20		 Küçük Göl, kuruyunca pembeye büründü
27 Ağustos 2020 19:39
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:51 - Valilik adını kullanarak dolandırıcılık yapan 4 zanlı tutuklandı16:42 - Ceylanpınar Gümrük Kapısı hizmete girdi16:38 - A Milli Takım'ın Macaristan ve Sırbistan maçı aday kadrosu açıklandı16:35 - Benzine 15 kuruş indirim yapıldı16:30 - Ankara Valisi uyardı... Hafta sonu çok sıcak, dışarı çıkmayın16:29 - FETÖ şüphelisi hücre evinde yakalandı
16:26 - 'KAAN' uygulaması ülke genelinde faaliyete geçti16:15 - Banka çalışanı zimmetine para geçirdiği iddiasıyla tutuklandı16:12 - Ceren Duman'ın ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı16:11 - MEB'den yalanlama, yüz yüze eğitim takvimi netleşmedi16:07 - Kronik hastalığı olduğu için seminere katılmayan öğretmen ek ders ücreti alacak16:03 - Sokakta top oynayan kardeşleri dövüp, bıçakla kovaladılar
15:59 - Bakan Varank'tan heyecanlandıran paylaşım: 29 Ağustos 2020, 15:3015:45 - Bakan Karaismailoğlu, Giresun'da selin etkili olduğu bölgelerde incelemelerde bulundu15:41 - Öğretmen'deki virüs şüphesi, 28 meslektaşını karantinaya aldırdı15:39 - Yangına müdahale eden itfaiye personeline ateş açtılar15:38 - Adana'da FETÖ sanığına hapis cezası
15:36 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'a gidecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
MEB, Uzaktan eğitim çalışma planını illere gönderdi
Altında yeni rekor yolda
Sağlıkçılar, toplu taşıma ve tesislerden ücretsiz yararlanacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından esnek çalışma genelgesi
Benzine 15 kuruş indirim yapıldı
MEB, belirsizlikleri ne zaman ortadan kaldıracak?
Büyük FETÖ operasyonu: 59 gözaltı kararı
MEB'den yalanlama, yüz yüze eğitim takvimi netleşmedi
Tıp fakültesi kazanan üçüzleri Vali ödüllendirdi
Bir üniversite daha uzaktan eğitim kararı aldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
doğalgazı bulmak marifet değil 1
ben valiyim diyerek 1 milyon dolar dolandıran çete 1
düğün salonu 1
çikolata 1
sinir eden reklamlar 1
galatasaray'ın fikstür oyunları 1
oynamayan corona olsun inşallah 1
japonya başbakanının istifa etmesi 1
kamu personelinin dönüşümlü çalışmaya başlaması 1
thiago silva 1
SON İLANLAR
Van Edremit SYDV Personel Alım İlanı
Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş. Genel Müdür Alım İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 78 işçi alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi sözleşmeli 70 sağlık personeli alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam