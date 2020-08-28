Ankara Valisi uyardı... Hafta sonu çok sıcak, dışarı çıkmayın
Ankara Valisi Vasip Şahin uyardı... Hafta sonu dışarı çıkmayın
|28 Ağustos 2020 16:30
|Yazdır
Ankara Valisi Vasip Şahin, hafta sonu sıcaklıkların 4 ila 8 derece artacağını duyurdu.
Hafta sonu yaşlı, çocuk ve Kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkmamasını istedi.
Bilhassa yaşlı, çocuk ve Kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız belirtilen zaman dilimlerinde sokağa çıkmamalı. https://t.co/OZgSwUqUGbVasip Şahin (@vasipsahin) August 28, 2020
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Ceylanpınar Gümrük Kapısı hizmete girdi
28 Ağustos 2020 16:42
|Bakan Karaismailoğlu, Giresun'da selin etkili olduğu bölgelerde incelemelerde bulundu
28 Ağustos 2020 15:45
|Hatalı basım 100 ve 50 liralara gelecek teklifleri bekliyor
28 Ağustos 2020 15:19
|Vali uyardı: Düğün davetiyeleri ölüm davetiyesine dönüşmesin
28 Ağustos 2020 15:12
|Valilik Başkentlileri saat verip uyardı: Dikkatli olalım
28 Ağustos 2020 15:04
|Bu ilde son iki haftada düğünler virüs vakalarını artırdı
28 Ağustos 2020 14:56
|Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu
27 Ağustos 2020 22:03
|Türk Yıldızları, Büyük Taarruz için uçtu
27 Ağustos 2020 20:55
|Otel'de süs eşyası olarak kullanılıyordu! Tarihi eser çıktı
27 Ağustos 2020 20:20
|Küçük Göl, kuruyunca pembeye büründü
27 Ağustos 2020 19:39