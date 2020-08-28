Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Rasulayn ile Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçeleri arasında yapılan Ceylanpınar Gümrük Kapısı hizmete girdi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Eylem Planı doğrultusunda yapımına başlanan ve Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in bir süredir bizzat ilgilendiği Ceylanpınar Gümrük Kapısı, saha düzenlemesi, kantar ve idare tesislerinin oluşturulmasının ardından ticari araç geçişlerine açıldı.

Sınırın karşı tarafındaki düzenlemeleri Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) Yerel Yönetimler ve Destek Hizmetleri Koordinatörlüğünce tamamlanan Ceylanpınar Gümrük Kapısı'nın Türkiye tarafındaki çalışmalar ise Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca yapıldı.

Gümrük kapısının sahası mayından temizlenen alan üzerine kuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Abdullah Erin, Ceylanpınar Gümrük Kapısı'nın hizmete girmesinin bölge için tarihi bir fırsat olduğunu belirtti.

Kapının ekonomik hayata önemli katkılar sağlayacağını aktaran Erin, şöyle devam etti:

"Burası, Ceylanpınar'ın nefes alması için çok büyük bir imkan. Kapının açılmasıyla iş imkanları artacak, ticaret gelişecek, ekonomi canlanacak. Bu yatırımla sınırın hem Türkiye tarafı hem de karşı taraf büyük kazanımlara sahip olacak. Ceylanpınar Gümrük Kapı'mızın açılmasında desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Ticaret Bakanımıza, Gümrükler Genel Müdürlüğümüze ve bizzat sahada çalışarak bu yatırım gerçekleşmesini sağlayan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."