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Maltepe'de çıkan orman yangını nedeniyle bir mahalle tahliye ediliyor
Maltepe'de çıkan orman yangını nedeniyle bir mahalle tahliye ediliyor.
|28 Ağustos 2020 16:56
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Maltepe'de ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Alınan bilgiye göre, Başıbüyük Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, helikopter de havadan destek veriyor.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları ise devam ediyor.
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