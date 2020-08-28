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Engelli öğretmen sıcak çay fırlatan okul müdüründen şikayetçi oldu
Adana'da engelli öğretmen, sıcak çay bulunan kupayı fırlatarak kendisini yaraladığı iddiasıyla okul müdüründen şikayetçi oldu
|28 Ağustos 2020 18:03
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Adana'da engelli öğretmen, sıcak çay bulunan kupayı fırlatarak kendisini yaraladığı iddiasıyla okul müdüründen şikayetçi oldu.
İddiaya göre, merkez Seyhan ilçesindeki lisenin müdürü M.G, engelli öğretmen M.İ.K'ye tartışmalarının ardından sıcak çay bulunan cam kupayı fırlattı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan M.İ.K'nin sırtında 2-3 santimetrelik birinci derece yanık oluştuğu belirtildi.
M.İ.K, polis merkezine giderek okul müdürü M.G. hakkında şikayetçi oldu.
Polis merkezinde ifade veren okul müdürü M.G, AA muhabirine yaptığı açıklamada, suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Sinirlendim ancak bardağı fırlatmadım. Elimden yere düştü. İddialarını kabul etmiyorum. Öğretmenler de şahittir." diye konuştu.
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