İsrail basını: Yunanistan'la çatışma çıkarsa kazanan Türkiye olur
İSRAİL'de yayın yapan Jerusalem Post gazetesinde Doğu Akdeniz'de tırmanan gerilimle ilgili dikkat çeken ifadelere yer verildi. Analizde, Türkiye ile Yunanistan arasında bir çatışmanın çıkması durumunda kazanan tarafın Türkiye olacağı belirtildi.
|28 Ağustos 2020 17:14
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Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığı adımlar diğer ülkeler tarafından yakından takip ediliyor.
Alman Die Zeit gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Doğu Akdeniz'deki doğal gaz rezervlerine ilişkin taviz vermek istemediğini belirterek, "Türkiye hakkı olanı alacak" değerlendirmesini yaptı.
"Kazanan taraf Türkiye olacak"
Jerusalem Post gazetesi ise Türkiye ile Yunanistan arasında bir çatışmanın çıkması durumunda kazanan tarafın Türkiye olacağına yer verdi.
Robert Mask imzalı analizde, iki ülke arasında yaşanan gerilimin İsrail'in de gaz projelerini olumsuz etkilediğini ve Tel Aviv için gaz yataklarının güvende olacağına dair ümitlerinin azaldığına vurgu yapıldı.
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